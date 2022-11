Da quando la saga di Pro Evolution Soccer si è rivoluzionata diventando eFootball, gli appassionati del franchise calcistico di Konami si sono trovati davanti a tutta una serie di novità. Ora che il titolo è diventato un vero e proprio free-to-play, anche la stessa compagnia nipponica sta trattando l’esperienza come tale, aggiungendo periodicamente una valanga di contenuti. Ora, con l’arrivo della Stagione 2 di eFootball 2023, sono arrivate anche una manciata di novità molto importanti.

Non è passato molto tempo dal lancio della nuova stagione calcistica di eFootball, e Konami è già pronta ad includere tanti nuovi contenuti con la Stagione 2 del gioco. In primis è stato annunciato il tema principale di questa seconda stagione, che sarà “The Football Festival”; una vera e propria celebrazione dello sport del calcio che arriva in concomitanza con gli ormai imminenti mondiali di Qatar 2022.

Sebbene il gioco Konami non possieda le licenze ufficiali dei mondiali di calcio (quelli li ha FIFA 23), con la Stagione 2 arrivano in eFootball 2023 ben 40 nuove squadre nazionali, ma non solo. Fino al prossimo 12 gennaio 2023, i giocatori potranno godere anche di una nuova modalità per giocatore singolo chiamata The International Cup Experience, che consentirà ai giocatori di scegliere tra 46 squadre nazionali e prendere parte a un torneo contro l’IA.

Insieme alla stagione 2 sono stati rilasciati anche nuovi pacchetti per la propria squadra nazionale, che consentiranno ai giocatori di acquistare giocatori leggendari che hanno preso parte alle selezioni nazionali come: Argentina, Francia, Brasile e Giappone. Questi pacchetti includono anche un nuovo giocatore “Big Time”, ovvero Diego Armando Maradona. Insomma, sebbene il titolo Konami non possieda le licenze ufficiali sui prossimi mondiali in Qatar, il team di sviluppo ha ben pensato di realizzare un evento stagione tutto dedicato alle squadre nazionali compreso di giocatori leggendari e una modalità in giocatore singolo che farà gola a chi non ama le partite online.