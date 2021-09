eFootball: fan inferociti, il gameplay trapelato non convince

In queste ore è apparso un leak di eFootball, la nuova incarnazione del simulatore calcistico PES di Konami, che sta mandando su di giri i fan. Il gameplay trapelato mostrerebbe un gioco che non sembra per nulla performante, tuttavia va specificato che si tratta di immagini non ufficiali e che, se davvero si trattasse di eFootball, potrebbero appartenere a una build ancora in sviluppo dato che il gioco ancora non è uscito nemmeno in Beta.

Il filmato di eFootball, visibile in coda all’articolo, mostra una partita tra due squadre della Premier League, il massimo campionato inglese: Manchester United contro Arsenal, giocata allo stadio Old Trafford. Dal gameplay si notano diverse problematiche che lasciano presagire una build di gioco non rifinita. Tra i commenti gli utenti sembrano davvero delusi e arrabbiati per lo stato del gioco, ma ribadiamo che potrebbe trattarsi di una vecchia build e che il videogioco in realtà è ancora in via di sviluppo per presentare una Beta entro la fine di settembre.

Da quanto si riesce a vedere il rivale di FIFA avrà una grafica rinnovata e anche una nuova fisica. Alcuni commenti nei confronti di eFootball sono davvero catastrofisti, tra chi definisce le animazioni un passo indietro fino a PES 2018, chi considera l’erba sul terreno di gioco “orribile” e chi invece ironizza sui filmati di gioco: “dicono che sia un gioco completamente nuovo, ma queste sono le stesse identiche cutscene che abbiamo avuto fin da PES 2014?“.

Non tutto però sembra così negativo, alcuni ad esempio hanno notato che gli indumenti indossati dai giocatori adesso hanno una loro fisica e non sono più oggetti statici. Altri ancora, invece, rimarcano il fatto che il leaker in questione non sappia giocare e per questo motivo la fisica della palla, visibilmente rimaneggiata rispetto ai passati titoli, sembra un po’ strana. Ricordiamo che build Beta e più ufficiali del gioco verranno rilasciate prossimamente per tutti: il gioco sarà disponibile il 30 settembre 2021 su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC con un assaggio del gameplay free-to-play; a seguire ci sarà un update maggiore che amplierà i database e le modalità di gioco, e infine nel 2022 eFootball sarà disponibile anche su mobile. Potete trovare altre informazioni in questo articolo.