eFootball ha già un DLC che non piacerà ai videogiocatori

Il passaggio al formato free to play ha permesso a Konami di cambaire completamente rotta sul proprio titolo calcistico. eFootball è praticamente un titolo nuovo di zecca, ci sono tantissime differenze con il predecessore “PES” e anche se all’ìnizio avranno lo stesso DNA quasi sicuramente le prime differenze incominceranno a farsi sentire con l’arrivo dei primi aggiornamenti di gioco. L’uscita del titolo è fissata per questo mese e sembra che i giocatori possano già in realtà prenotare il titolo ad un prezzo di 39 euro. Suona abbastanza strano soprattutto se pensiamo che il nuovo titolo calcistico è stato lanciato come gratuito.

La cosa che suona ancora più strana in realtà è che leggendo la descrizione di questo “pre-ordine” si può evincere come all’interno di esso sia presente l’acquisto di una “funzione” che in realtà verrà resa disponibile solo durante il mese di Novembre, ciò significa solo un mese dopo l’acquisto del pacchetto. Il tutto fa riferimento agli “chance deal” ovverro una sorta di “pacchetto” alla Ultimate Team all’interno del quale è possibile trovare un calciatore su una lista di 16 disponibili. Interessante notare come all’interno di questi “deal” sia impossibile trovare un calciatore se già lo si posside.

Cosa significa questo? Beh, basterà acquistare due volte questo “DLC” e si potranno avere tutti e 16 i giocatori disponibili all’interno di questa lista e che dovrebbero essere acquistabili solo per un periodo di tempo limitato. eFootball rimane comunque ancora un’incgonita con un’uscita che sembra essere come una demo, il primo aggiornamento potrebbe portare alcune modalità per permettere di giocare come si deve.

Ovviamente al momento non possiamo decretare già la riuscita di un titolo, ma questo cambiamento per Konami è fondamentale per il mantenimento di un certo mercato, soprattutto su console. Vi ricordiamo che eFootball uscirà per tutte le piattaforme dato il passaggio al nuovo Unreal Engine!