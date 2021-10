eFootball: il lancio disastroso continua, su Steam è il gioco più detestato

Ieri è stata una giornata importante per gli amanti della saga di PES, dato che è stato lanciato il nuovo eFootball dall’anima prettamente free-to-play. Purtroppo il lancio della nuova esperienza calcistica Konami non è stata delle migliori, tanto che moltissimi appassionati si sono permessi di criticare aspramente il titolo.

Su Steam la situazione è già tragica, con una marea di recensioni estremamente negative che capeggiano sulla pagina del nuovo eFootball. Il tutto a causa di un gioco arrivato sul mercato con pochi contenuti, una serie di bug fastidiosi e delle animazioni che non stanno per niente convincendo i fan della serie calcistica.

eFootball è diventato in breve anche il gioco più detestato dai giocatori Steam. A farcelo notare è il sito steam250, che propone una classifica con i titoli che ricevono più recensioni negative all’interno della piattaforma Valve, e il nuovo free-to-play Konami è al primo posto.

Thanks for kill my fav game @play_eFootball #efootball2022 here is a Video with Ansu Fati running like naruto pic.twitter.com/JQ2KRr2RwC — Ricardo Bassricky (@BassRicky_) September 30, 2021

Come se non bastasse, molti utenti stanno pubblicando in rete molti screenshot e video che mettono in mostra lo stato con cui si è presentata la tanto attesa evoluzione della saga di PES.