eFootball non sarà del tutto gratis, Konami svela cosa dovrà essere comprato

Nella mattinata di ieri abbiamo assistito all’annuncio del nuovo eFootball, la nuova iterazione della serie PES. Oltre al cambio del nome del franchise, già vociferato mesi prima, la compagnia giapponese ha svelato una serie di novità che hanno scosso parecchio gli appassionati storici della saga calcistica. La più importante è l’evoluzione del brand in un’esperienza free to play con costanti aggiornamenti che permetteranno una lunga immissione di nuovi contenuti per tutto il corso della stagione.

Questo annuncio ha dato molto da discutere alla community da sempre affezionata alla saga calcistica di Konami. Proprio per questo, la compagnia giapponese ha voluto chiarire alcuni punti pubblicando un post ufficiale su Twitter. All’interno di questo post, Konami ha dichiarato che le partite di eFootball online in modalità cross-platform saranno ulteriormente migliorate con il nuovo motore grafico Unreal Engine 4 e adattate per sfruttare pienamente ogni piattaforma.

Ma non ci si ferma qui, dato che Konami ha voluto assicurare che la tanto amata e richiesta modalità Master League tornerà anche nella nuova edizione di eFootball. C’è però una differenza, dato che la compagnia nipponica ha confermato che tutte le modalità offline che verranno inserite in eFootball, come per esempio proprio la Master League, saranno vendute in futuro come DLC opzionale in tutte le piattaforme su cui uscirà il gioco.

Queste nuove informazioni lasciano spiazzati alcuni appassionati, i quali pensavano fino a qualche ora fa che il nuovo eFootball sarebbe stata un’esperienza totalmente gratuita, invece le modalità offline andranno pagate. Non abbiamo ancora una data specifica per quanto riguarda l’uscita del gioco, ma sappiamo che arriverà durante il prossimo autunno e verrà rilasciato su: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.