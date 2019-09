eFootball PES 2020, Juventus Edition batte la Inter Edition da Gamestop

Da Gamestop arrivano i primi dati sulle vendite di eFootball PES 2020. Le vendite della Juventus Edition battono del 130% quelle della Inter Edition.

eFootball PES 2020 segna un nuovo inizio per la serie calcistica di Konami che come è facile intuire dal nome, punta molto sul lato eSports. Il titolo Konami di quest’anno si appresta a diventare il Re dei simulatori calcistici spodestando dal trono il suo eterno rivale FIFA 20.

Come precedentemente detto in svariate precedenti notizie, la versione di eFootball PES 2020 può vantare due interessanti Edition, stiamo parlando della Juventus ed Inter Edition. Uno dei tanti “colpi di mercato” di Konami con la quale pretende di spodestare il suo eterno rivale. Una parziale conferma della validità della mossa di Konami arriva da Gamestop dai dati di vendita delle edizioni speciali stando ai quali, la Juventus Edition, ossia la versione speciale con i bianconeri in copertina, ha venduto il 130% in più di copie rispetto a quella dedicata all’Inter, rivelando una chiara preferenza da parte degli utenti.

Una risposta più che positiva alla partnership con la squadra Italiana, che potrebbe rappresentare anche un’indicazione per il futuro della saga PES per quanto riguarda licenze e acqusizioni. Il grande cambio di rotta del marchio eFootball PES 2020 non si basa solo ed esclusivamente sulle licenze, ma anche su svariate novità sotto il profilo del gameplay.

Come dice il nostro Andrea Riviera nella recensione “Il gioco di Konami impreziosisce il gameplay già ottimo del 2019 con alcune importanti caratteristiche che lo rendono più fluido e realistico, avvicinandosi sempre di più a una simulazione calcistica autentica e coerente, grazie anche a un aspetto visivo semplicemente straordinario“.

eFootball PES 2020 è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per saperne di più, date un’occhiata alla nostra recensione di PES 2020.

Diteci, voi ci state già giocando? Cosa ne pensate di eFootball PES 2020? Vi sta convincendo?