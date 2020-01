eFootball PES 2020: Juventus pari amaro con il Boavista

Dopo la sconfitta di ieri sera per 2 a 1 contro il Napoli in serie A, non c’è pace per la Juventus che anche nel campionato di eFootball PES 2020 fatica e riesce a strappare solo un pareggio contro i portoghesi del Boavista settimo in classifica, mentre il Monaco passeggia contro il Nantes vincendo 3 a 1 sia all’andata che al ritorno. Nonostante all’interno della squadra bianconera ci siano campioni del mondo come Ettore Giannuzzi, Renzo Lodeserto e Luca Tubelli, il team bianconero perde il match di andata per 2 reti a 0, mentre durante la seconda vincono a fatica 3 a 2.

Facciamo un passo indietro per tutti quei lettori che forse non riescono a capire di che cosa stiamo parlando. Il campionato di eFootball Pro è il primo torneo mondiale di eSports di eFootball PES 2020 dedicato ai club di calcio professionistici con montepremi vari che si avvicinano anche a 10.000€ per i migliori goal del momento. L’italia ha da poco inoltre presentato i quattro rappresentanti della nazionale italiana. La Juventus è l’unica squadra italiana a partecipare e in questo momento si trova al terzo posto in classifica con 10 punti, al secondo possiamo trovare il Bayern Monaco a 13 ed al primo posto, a ben 6 lunghezze dalla squadra bianconera, il Monaco. Qui di seguito vi mostriamo la classifica generale.

AS Monaco 16 pts FC Bayern Monaco 13 pts Juventus 10 pts Manchester United FC 8 pts FC Barcellona 8 pts FC Nantes 7 pts Boavista FC 7 pts FC Schalke 04 6 pts Celtic FC 5 pts Arsenal FC 4 pts

Parlando delle altre partite il Celtic si è imposto contro il Manchester United riuscendo ad ottenere la prima vittoria in campionato, il doppio match tra Barcellona e Arsenal ha visto imporsi la squadra spagnola ma la partita ha messo in chiaro che le due formazioni devono migliorare sicuramente qualcosa davanti vista la scarsa quantità di goal messa a segno (solo 3 nei due match). Il derby tedesco tra Bayern Monaco e Schalke 04 si è concluso con una vittoria netta da parte dei bavaresi. Il prossimo turno vedrà la Juventus fronteggiare il Manchester United, speriamo di vederli vincere visto che una sconfitta comprometterebbe l’intero campionato.

