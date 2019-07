eFootball PES 2020: Konami stringe un accordo in esclusiva con la Juventus

eFootball PES 2020 ha stretto un accordo in esclusiva con la Juventus: ecco tutti i dettagli su quanto sarà disponibile all'interno del gioco Konami.

Konami ha annunciato di aver stretto un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC. La partnership tra Konami e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l’utilizzo esclusivo della Juventus FC, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit di gioco ufficiali. Inoltre, il team di sviluppo ha avuto la possibilità di collaborare con i calciatori della squadra per poterli ricreare al meglio digitalmente all’interno di eFootball PES 2020.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “La nostra partnership con Juventus FC, una delle più importanti squadre del mondo, è un messaggio chiaro da parte di eFootball PES 2020 – che sarà l’unico videogioco di calcio in cui si potrà giocare con i giganti italiani. Il claim di eFootball PES è ‘playing is believing’ e noi siamo orgogliosi che la Juventus FC creda in noi e in un futuro con noi”.

Lo stadio di casa della Juventus FC, l’Allianz Stadium, sarà perfettamente ricreato e presente in esclusiva in eFootball PES 2020. Il team di sviluppo di KONAMI è specializzato nella riproduzione digitale degli stadi e i tifosi di calcio in tutto il mondo sapranno sicuramente apprezzare il livello di dettaglio presente nella loro ultima creazione. Inoltre, i giocatori della prima squadra della Juventus FC sono stati tutti scannerizzati in 3D per permettere che siano perfettamente riprodotti all’interno del videogioco così come nella realtà.

Konami ha inoltre annunciato che Miralem Pjanić, il centrocampista bosniaco, è stato reclutato come Official eFootball PES Ambassador. In questo ruolo, Pjanić apparirà sulla copertina di eFootball PES 2020 e sarà coinvolto in una serie di attività di Juventus FC e Konami nel corso dell’anno.

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer ha commentato: “Siamo molto orgogliosi della collaborazione che abbiamo definito con Konami. Questa partnership vede due icone del calcio e dell’intrattenimento mondiale, Juventus e PES, unire le forze per i prossimi tre anni, permettendo più facilmente di identificarci con i nostri tifosi più giovani e di aumentare la nostra popolarità sia coi fan dello sport che con quelli dell’esports.”

eFootball PES 2020 punta a divenire un apripista in una nuova decade dove le simulazioni calcistiche avranno un ruolo sempre più importante. Il gioco avrà una nuova modalità chiamata Matchday che permetterà ai giocatori di selezionare in che squadra schierarsi e partecipare insieme, tramite eventi settimanali, ai principali appuntamenti calcistici contribuendo alla vittoria del proprio team.