Dopo il logo della Serie A Tim intravisto sulla copertina ufficiale del gioco, arriva la conferma. eFootball PES 2020 avrà la licenza Serie A Tim!

Vi avevamo fatto notare al lancio della copertina del nuovo eFootball PES 2020 di come, sulla manica destra della maglia di Miralem Pjanić della Juventus, vi fosse il logo ufficiale della Serie A Tim. Questo, poteva far presagire la presenza della licenza completa del campionato italiano in eFootball PES 2020 ma molti, non hanno creduto alla vicenda, catalogando tutto come un errore.

Oggi arriva la conferma ufficiale. In concomitanza con la Gamescom 2019, Konami ha annunciato ufficialmente la presenza della Serie A Tim in eFootball PES 2020.

Ecco il comunicato rilasciato dal publisher questa mattina: “Questo importante annuncio, unito alle acquisizioni delle licenze ufficiali di Inter, Milan e Juventus, testimoniano l’impegno di Konami nella realizzazione della più realistica esperienza di calcio possibile in un videogioco. La partnership tra Konami e Juventus, annunciata a luglio, permetterà ai creatori di eFootball PES 2020 di utilizzare in esclusiva il nome, il logo e le divise da gioco ufficiali della Juventus in un videogioco. Konami ha avuto inoltre la possibilità di scansionare digitalmente in 3D i giocatori bianconeri per ricreare le loro fattezze nel modo più accurato possibile all’interno di eFootball PES 2020“.

Konami ha inoltre annunciato che Miralem Pjanić è il nuovo Ambasciatore Ufficiale del suo simulatore calcistico. Il volto del centrocampista bosniaco sarà presente sulla copertina di eFootball PES 2020 ed il giocatore, sarà protagonista di una serie di attività marketing con Juventus e Konami nel corso della stagione.

Ricordiamo che l’uscita di eFootball PES 2020 è fissata per il 10 settembre su per PlayStation 4, Xbox One, e PC STEAM. eFootball PES 2020 sarà inoltre parte della line-up di Konami per la Gamescom 2019!