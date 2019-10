eFootball PES 2020: disponibile il download su mobile

Nel corso della giornata di oggi la compagnia Konami ha pubblicato eFootball PES 2020 per piattaforme mobile, rispettivamente su iOS e Android.

Ottime notizie per tutti i giocatori appassionati di calcio: nel corso della giornata di oggi, infatti, la compagnia Konami ha appena pubblicato eFootball PES 2020 per piattaforme mobile, rispettivamente su sistema operativo iOS e Android.

Come conseguenza del movimento del franchise di Konami verso il futuro, l’intenzione della compagnia è quella di creare una sorta di ecosistema tra le versioni per console, PlayStation 4 e Xbox One, e la controparte per mobile. È proprio all’interno di eFootball PES 2020 che vedremo i primi risultati di quest’intenzione: nella versione mobile, infatti, sarà possibile trovare molte delle caratteristiche già viste nelle versioni per PlayStation 4 e Xbox One, uscite invece nel corso di settembre. Sarà inoltre possibile accedere alla componente online del gioco anche da mobile, sia in locale che online.

Una delle novità più importanti e fondamentali è il dribbling di precisione, sviluppato e frutto di una stretta collaborazione con Andrés Iniesta, per avere una maggiore e accurata abilità tecnica per sbaragliare la squadra avversaria. A ciò si aggiunge poi la rinnovata collaborazione con FC Barcelona, oltre che altri club importanti a livello mondiale quali il Manchester United, Bayern Monaco e Juventus, campionessa italiana, di cui Konami detiene da quest’anno l’esclusiva dei diritti.

Per scaricare eFootball PES 2020 per piattaforma iOS, basterà cliccare a questo indirizzo. La controparte per smartphone con sistema operativo Android, invece, potrà essere scaricata a quest’altro indirizzo.