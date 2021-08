eFootball, un invasore di campo particolare negli screen ufficiali

Sono passate poche ore dalla pubblicazione del primo gameplay trailer di eFootball, la nuova incarnazione free-to-play del vecchio PES di Konami, e in questi attimi qualcuno sul web ha notato un dettaglio particolare dai successivi screen di gioco pubblicati su Twitter. Guardate l’immagine di sotto a cui l’utente @HimmNob ha messo un cerchio rosso per evidenziare la svista: che ci fa quel guardalinee al centro del campo durante un’azione di gioco?

Il nuovo simulatore calcistico di Konami, eterno avversario di FIFA, sarà free-to-play nelle sue componenti multiplayer principali, girerà su Unreal Engine, avrà nuovi sistemi di controllo del gioco e del campo da parte della IA e, a quanto pare, avrà anche arbitri confusi in mezzo al campo. eFootball ha una simulazione talmente realistica da implicare la presenza di una nuova calciopoli virtuale, oppure il guardalinee a centrocampo è una semplice svista?

Battute a parte, è ovvio che si tratti di un errore di distrazione da parte di chi ha confezionato le immagini ufficiali. La svista infatti non sembrerebbe essere presente nel video gameplay come potete visionare in basso a questo paragrafo, ma è apparsa solo negli screen del gioco. Il video infatti mostra nello stesso frammento di azione la presenza dell’arbitro di gara in quella posizione, e non del suo assistente. Resta da capire se questo errore potrà essere poi replicabile nel gioco che i fan proveranno con le loro mani a breve. Speriamo di no.

Tra le novità di gioco portate da eFootball, descritte nel dettaglio in questo articolo, c’è un focus sui duelli 1 contro 1, con una simulazione più realistica dei movimenti del corpo e dell’equilibrio dei calciatori. Il gioco tenta di inserire anche un’approccio più strategico all’interno della simulazione con la possibilità di cambiare tattica in maniera fluida durante una partita. Vi ricordiamo che eFootball verrà rilasciato questo autunno su PS4, PS5, Xbox Series X e Series S, Xbox One e PC, per poi avere un rilascio futuro anche su mobile per i dispositivi iOS e Android.