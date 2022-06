EIONGAMES della 3G del liceo scientifico G. Marconi di Pesaro vince l’edizione 2022 di Biz – Festival dell’imprenditorialità giovanile, la finale nazionale di Impresa in azione, il programma di imprenditorialità e sviluppo competenze trasversali di Junior Achievement Italia rivolto da diciotto anni alle scuole secondarie di secondo grado. Dopo questa vittoria gli studenti e le studentesse voleranno in Estonia per partecipare alla finale europea, ospitata nell’ambito del più grande Festival dedicato all’imprenditorialità organizzato da Junior Achievement Europe: Gen-E, in programma dal 12 al 14 luglio.

Il team ha ideato un gioco di carte chiamato Plot, in cui i giocatori si devono sfidare l’uno contro l’altro utilizzando come unica arma l’argomentazione. In un contesto in cui le fake news sono sempre più diffuse, il gioco offre l’opportunità di imparare e divertirsi in compagnia, sfidandosi sulle più famose e assurde teorie del complotto.

La Giuria ha premiato questa mini-impresa per la sua capacità di far riscoprire la socialità attraverso il gioco in presenza, ponendo al centro la ricerca della realtà oltre la teoria del complotto e sviluppando le capacità argomentative. Per l’originalità nell’affrontare un tema di grande attualità che ancor oggi non trova adeguate soluzioni. Per la completezza del modello di business, la realizzazione del prodotto finito e il lancio sul mercato.

Il team che ha conquistato il titolo 2022, contando sul supporto e sull’expertise di JA Italia, dei propri docenti e di altri studenti e studentesse, affronterà un percorso di accelerazione che prevede sia la partecipazione a un programma di formazione specifico per startup in early stage organizzato da EY, volto a dare più valore alla dimensione imprenditiva dei ragazzi e raffinarne i vari aspetti progettuali sia momenti di confronto e miglioramento con il team di JA in Italia e in Europa e con alcuni docenti che hanno accompagnato i ragazzi e le ragazze nell’acquisizione delle competenze trasversali per l’orientamento durante il corso dell’anno scolastico.