El Hijo: A Wild West Tale | Recensione

Chi ha detto che in un videogioco bisogna per forza ricorrere alla violenza per divertire e intrattenere? Sicuramente non Honig Studios, gli sviluppatori dietro El Hijo: A Wild West Tale, uno stealth dalle atmosfere che richiamano, come dichiarato dalla software house stessa, quelle tanto care alle opere dell’indimenticabile Sergio Leone. Un titolo dai colori particolarmente accessi e dotato di un appeal indiscutibile, di cui vi proponiamo la nostra recensione. Sarà risucito El Hijo a rendere onore al mito degli spaghetti western o l’epopea narrata da Honig Studios si sarà rivelata un’esperienza dimenticabile?

El Hijo: fuga nel Vecchio West

El Hijo prende piede in un soleggiato e caldo western, dove assumeremo i panni di un giovane fanciullo separato a forza dalla madre nei primissimi istanti di gioco. Trovatici prigionieri in un monastero, il nostro compito sarà quello di evadere e farsi silenziosamente strada tra le varie ambientazioni di gioco per ricongiungerci finalmente con nostra madre. Il tutto cercando nel frattempo di sventare uno strano complotto, fatto di scavi, esplosioni e, ahimè, anche tanto lavoro minorile.

Essendo il protagonista di gioco poco più di un bambino, il nostro viaggio nel west di Honig Studios ci vedrà intenti a ridare speranza ai nostri coetanei, alimentando così il loro sogno di libertà e il mito de El Hijo. I giovani e sfortunati lavoratori nel titolo prendono quindi il ruolo di una sorta di collezionabili, con il nostro personaggio che parlando con loro potrà esortarli a tenere duro e, al contempo, ricevere anche qualche piccolo favore, come ad esempio un item.

Bello, ma imperfetto

Item che sono una colonna portante del gameplay di El Hijo, visto che ci aiuteranno a superare i vari ostacoli con cui sono disseminati i vari livelli di gioco. L’obiettivo di ogni zona del titolo è infatti quella di partire da un punto A e arrivare a uno B, evitando di farci notare dai brutti ceffi, monaci, sceriffi o banditi in base all’occasione, che ci braccheranno appena entreremo nel loro campo visivo. Per evitarli potremo usare le tenebre a nostro vantaggio o i vari oggetti a nostra disposizione, come una fionda che ci permetterà di aprire nuovi percorsi o un fungo che creerà una nube in cui potremo passare come dei fantasmi completamente indisturbati.

A rendere il tutto più interessante è la costruzione dei vari livelli, che riesce a rendere ogni zona differente dalle altre e fonte di sempre nuove sfide. Ci sono però purtroppo numerose situazioni di difficile lettura, in cui è quasi fisiologico incagliarsi per svariati minuti prima di comprendere come proseguire. Situazioni fautrici di frustrazione e dovute a qualche scivolone nel level design. Un saliscendi non troppo piacevole, in cui una costruzione quasi sempre di livello si intervalla a qualche défaillance di troppo.

Peccato poi per qualche bug di troppo e dei comandi che definire imprecisi è quasi un complimento. Con mouse e tastiera ci è infatti più volte capitato di fare una cosa per l’altra o di errare nell’utilizzo di qualche oggetto. Altro grande problema è il campo d’interazione coi vari oggetti, che si rivela anch’esso spesso e volentieri impreciso e inaffidabile.

Lato artistico

Dove El Hijo non delude è invece nell’aspetto artistico e nella palette cromatica utilizzata. Monasteri, villaggi, grotte e saloon: ogni singola zona di gioco è infatti veramente bella da vedere e fa traspira la passione degli sviluppatori per il filone degli spaghetti western. Molto buoni, per quanto “abbozzati” come il resto degli elementi del titolo, i vari personaggi, realizzati in stile caricaturale e perfettamente in linea con lo spirito de El Hijo.