Come con tutti gli altri Souls, anche Elden Ring si presta perfettamente ai vari esperimenti della community. Fino ad ora abbiamo visto gli appassionati sfidare le regole del gioco nelle maniere più folli e inaspettate, cercando di mettere alla prova le loro abilità fuori dalla dimensione ludica. Adesso qualcuno ha invece piegato la struttura stessa del gioco, sconvolgendone totalmente ogni equilibrio in ambito boss fight.

Uno youtuber appassionato di Elden Ring ha deciso di mettere alla prova i limiti del titolo di From Software scagliando 50 cani affamati contro ogni singolo boss del gioco, così da vederne le conseguenze e le potenzialità. Il risultato, caricato sul suo canale personale, è sia spassoso che folle al tempo stesso, sottolineando i limiti tecnici di un gioco che, ovviamente, non è stato pensato per un approccio del genere.

Nel video di BjornTheBear, questo il nome dell’utente in questione, vediamo questa orda incontrollata di cani famelici che si scaglia contro i boss di Elden Ring e tutti i loro servitori nel modo più sconclusionato e affamato possibile. Non è la prima volta che questo youtuber carica un filmato del genere, essendo abbastanza noto per i suoi esperimenti in questo senso.

Il video ha ottenuto un successo immediato diventando subito famoso nelle varie community, ed anche se i risultati non sono sempre ottimali, è comunque spassoso vedere il modo in cui questo branco si relaziona con un mondo totalmente impreparato a un approccio del genere. Si tratta dell’ennesima dimostrazione che giochi di questo genere vanno oltre la lore e la storia, trasponendo esperienze molto più ampie ed elastiche, che si prestano anche a momenti di questo tipo, e a sfide pazze e senza alcun senso logico se non quello di divertirsi mettendosi alla prova.

