Di mod per Elden Ring ne abbiamo viste a bizzeffe anche se il gioco From Software che è uscito solamente qualche mese fa. L’amore e la passione dei fan dietro al nuovo soulslike è stata trascinante e ha smosso in modo incredibile l’attenzione intorno al progetto. Ora, c’è chi sta continuando a puntare forte sulla creatività e la libertà che permettono le mod, andando a creare un piccolo crossover tra il titolo Form Software e la saga si Star Wars.

Questa mod si è presentata di recente sulle pagine del noto sito NexusMod tramite il suo creatore: il modder conosciuto in rete come ‘Xelerate’. Grazie a questo lavoro l’open world di From Software si trasforma in un titolo di Star Wars in cui, i giocatori, potranno giocare nei panni di uno dei villain più iconici della saga: Darth Maul. Al momento, però, l’autore della mod ha aggiunto ad Elden Ring solo alcune spade laser di diversi colori e una skin di Darth Vader.

Il modder ha già promesso che la sua mod a tema Star Wars andrà ad espandersi in futuro, e uno dei prossimi contenuti in arrivo sarà proprio il modello giocabile di Darth Maul. Ovviamente uno dei villain più riconoscibili della trilogia prequel di Star Wars verrà aggiunto in Elden Ring insieme alla sua amatissima doppia spada laser rosso sangue.

Questa è solo l’ultima mod pubblicata su NexusMod, il sito di riferimento per gli appassionati del vastissimo universo del modding su PC. Se volete dare uno sguardo più approfondito alla mod in questione a tema Star Wars, lo potete fare cliccando a questo indirizzo.