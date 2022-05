Dopo essere stata confermata il mese scorso, la tanto attesa modalità cooperativa multiplayer di Elden Ring è finalmente arrivata. Purtroppo non si tratta di un aggiornamento ufficiale da parte di From Software ma di una mod realizzata dai fan. Dopo aver introdotto la possibilità di sfruttare il vr, nuovi personaggi giocabili e alcuni DLC fan made, adesso gli appassionati sono riusciti a inserire anche la modalità co-op multiplayer.

Elden Ring

In molti sapranno già che Elden Ring sfrutta già dinamiche di gioco multiplayer. Tuttavia, queste sono limitate alla possibilità di lasciare messaggi e di sfruttare sezioni limitate. Le evocazioni, infatti, sono possibili soltanto in zone ristrette come quelle dei boss mentre le invasioni si hanno in situazioni altrettanto ristrette. La modalità cooperativa Seamless si occupa di modificare queste dinamiche, consentendo a un massimo di quattro giocatori di esplorare l’intero gioco fianco a fianco, senza restrizioni. Se i giocatori muoiono, tornano nello stesso server in modo da non perdere il proprio gruppo. Quando un giocatore utilizza un Sito di grazia, il mondo viene ripristinato per tutti i giocatori. Inoltre, è possibile unirsi ad una partita cooperativa da qualsiasi parte del mondo di gioco.

Una mod simile, inevitabilmente, rende Elden Ring più semplice anche perché la mod elimina la possibilità di effettuare invasioni. Inoltre, Seamless aumenta il livello dei nemici per bilanciare il livello di sfida per tutti i giocatori. Infine, se un giocatore viene ucciso durante lo scontro con un boss non potrà rientrare nell’arena fino a quando lo scontro non sarà concluso.

Il modder LukeYui afferma, inoltre che la mod è in uno stato di beta iniziale e, pertanto, non è ancora priva di potenziali bug o malfunzionamenti che verranno sicuramente corretti in futuro. Lo stesso modder avvisa i giocatori di non utilizzarla nel caso in cui siano alla ricerca di esperienze prive di bug.