Uno dei momenti più alti dei The Game Awards 2022 è stata, ovviamente, la premiazione del gioco dell’anno. Poco prima di ricevere l’ambito premio, però, Hidetaka Miyazaki, direttore di Elden Ring, è stato interrotto sul palco da un ragazzo. Il giovane ha preso il microfono e ha colto l’occasione per dedicare questo premio al suo “rabbino ortodosso riformato, Bill Clinton”. Mentre guardavamo inermi questo momento, sapevamo benissimo a cosa tutto ciò avrebbe portato: meme, battute e qualsiasi altra forma di ironia a cui riusciamo a pensare.

Proprio seguendo questa scia di ilarità, un modder noto come Arestame ha realizzato la mod che tutti noi stavamo aspettando. Adesso, infatti, il quarantaduesimo presidente degli Stati Uniti è il protagonista di Elden Ring. Grazie ad una nuova mod, infatti Bill Clinton è mostrato mentre esplora Sepolcride armato soltanto di una mazza di legno. Tuttavia, il completo elegante dell’ex presidente è evidentemente troppo scomodo per rotolare via dagli attacchi nemici e il povero Clinton viene sconfitto brutalmente.

Dopo questa tremenda batosta, il personaggio si risveglia in una grotta, faccia a terra nel fango, pronto per iniziare la sua avventura in Elden Ring (che potete acquistare su Amazon). Il tutto viene impreziosito da una colonna sonora che fa da sottofondo al breve video condiviso su Twitter da Arestame per mostrare questa nuova mod. Nell’ormai immensa serie di meme che hanno coinvolto questa vicenda, il contenuto realizzato dal modder sembra la conclusione perfetta.

Purtroppo, il contenuto non è attualmente disponibile per il download. Tuttavia, Arestame è noto per aver realizzato molte altre mod per Elden Ring. Molte delle sue mod, infatti, sono attualmente disponibili su Nexus Mod e si possono scaricare gratuitamente. Tra i suoi contenuti, molti si occupano di sostituire i boss con personaggi improbabili come protagonisti di anime quali One Piece. In ogni caso, ci auguriamo di vedere presto anche questo contenuto tra le mod disponibili per il titolo di FromSoftware.