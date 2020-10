Elden Ring: l’attesa è ancora lunga? Arriva una brutta notizia

Nell’arco di due generazioni videoludiche, From Software si è affermata come una delle software house più interessanti, amate e sopratutto prolifiche dell’intera industria. Il team giapponese, attivo fin dai primi anni ’90, ha saputo trovare il grande pubblico andando anche a creare un nuovo filone di produzioni, ovvero i souls-like. Elden Ring, il prossimo titolo targato From Software si è un po’ perso dall’annuncio, e sembra che non arriverà sugli scaffali dei negozi tanto presto.

A far tornare a parlare della data di uscita di Elden Ring, è stato un recente leak apparso su Amazon Germania. Come accade spesso per i titoli non ancora usciti, il sito di e-commerce molte volte da il la ad alcune speculazioni su delle informazioni cruciali sui titoli più attesi. Stando alla pagina del gioco su Amazon Germania infatti, possiamo notare una nuova informazione che non lascerà per nulla soddisfatti gli amanti delle produzioni From Software.

(Leaked) Elden Ring – Release Date. Monday August 15th 2022 from Amazon Germany 👀 #GrainOfSalt🧂 pic.twitter.com/kWSwtIAR9i — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) October 3, 2020

Aprendo la pagina di Elden Ring su Amazon Germania, possiamo notare come la data di lancio appaia per il prossimo 15 agosto 2022. Ovviamente questo non implica alcun tipo ufficialità sulla data di lancio del nuovo attesissimo gioco From, ma non essendoci ancora una chiarezza sullo stato dei lavori e sulla finestra di lancio del titolo, gli appassionati continuano a vagare a vista per quanto riguarda le tempistiche di lancio di questo gioco.

Non ci resta che attendere un prossimo appuntamento comunicativo in cui From farà chiarezza sugli ultimi dettagli riguardo Elden Ring. Se Amazon Germania dovesse aver ragione, ci sarebbe da aspettare ancora più di un anno prima di mettere le mani sul tanto atteso gioco. Cosa ne pensate della data apparse in rete? Credete che ci sarà davvero così tanto da attendere ancora, o vi aspettate un’uscia più vicina?