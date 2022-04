Da quando è uscito Elden Ring c’è un boss che ha dato parecchio filo da torcere praticamente a quasi tutti coloro che l’hanno affrontato. Parliamo ovviamente di Malenia la Spada di Miquella. Senza dubbio si tratta di uno dei boss di un gioco FromSoftware più affascinanti e complessi da affrontare, ma nel giro di qualche settimana i giocatori avevano trovato un modo per sconfiggere questa temibile guerriera senza dover sudare le famose sette camicie.

Purtroppo questi sforzi dei giocatori sono diventati presto inutili, dato che da qualche ora FromSoftware ha rilasciato una nuova patch per Elden Ring che va a ritoccare qualche dettaglio. Tra le modifiche, ora Malenia è nuovamente tornata ad essere uno dei boss più temibili del gioco e anzi, se possibile, FromSoftware l’ha resa ancora più difficile da affrontare che in passato.

I giocatori avevano scoperto che, utilizzando l’incantesimo Sciame di Mosche, la battaglia con Malenia diventata nettamente più gestibile. Ora, con l’introduzione della nuova patch 1.04 di Elden Ring, questo utile incantesimo è stato ritoccato insieme a una serie di altre componenti del gameplay. La magia del sangue, infatti, ora è nettamente meno potente nel far perdere vita ai nemici, e la community sta già notando l’impatto che il tutto sta avendo contro Malenia.

Basically you patched how to beat Malenia with Swarm! — GG_Elitee (@GG_Elitee) April 19, 2022

Non sappiamo se FromSoftware abbia nei suoi piani ulteriori bilanciamenti, ma gli appassionati sperano che la community riesca a trovare presto un nuovo “trucchetto” per aggirare la nuova potenza distruttiva di uno dei boss più tosti come Malenia la Spada di Miquella.