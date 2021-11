Elden Ring batterà il record di vendita per un gioco From Software? Bandai Namco ci crede

Da pochi giorni si è concluso il network test di Elden Ring la nuova opera frutto della collaborazione tra Hidetaka Miyazaki e l’autore statunitense fantasy George R.R. Martin, noto per il ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco. I fortunati “eletti” da Bandai Namco hanno potuto testare e studiare il titolo in arrivo il prossimo 25 febbraio rispondendo successivamente a delle domande inviate dallo stesso publisher che testimoniano come il team di sviluppo stia prendendo a cuore tutto il feedback ricevuto, sia negativo che positivo.

Parlando durante i suoi ultimi dati finanziati, Bandai Namco ha affermato che gli piacerebbe vedere Elden Ring vendere, nel giro del suo primo mese di vita, 4 milioni di copie rendendolo a conti fatti il titolo From Software ad imporsi più velocemente sul mercato videoludico. Ci auguriamo il meglio da parte della nuova opera del team giapponese che sembra essere davvero promettente da quello che abbiamo visto in una manciata di ore.

Il titolo infatti risulta essere a livello di esplorazione davvero convincente, con certe location che lasciano letteralmente a bocca aperta. Certamente il frame rate e molti asset riutilizzati da Dark Souls 3 hanno fatto storcere il naso ad alcuni, ma in ogni caso l’opera risulta divertente ed appagante con aggiunte al gameplay davvero importanti come i repost o il perfezionamento delle weapon art. Insomma, Elden Ring ha tutte le carte in regola per raggiungere questo glorioso traguardo.

Avete provato Elden Ring questo week end? Come vi è sembrato? fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli sul titolo, che ricordiamo essere stato nominato ai prossimi The Game Awards come “gioco più atteso”.