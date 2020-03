Elden Ring e Bloodborne 2 al centro di nuovi leak di un noto insider

Siamo a poco più di 3 mesi di distanza dal prossimo Electronic Expo Entertainment e non vediamo decisamente l’ora di scoprire quali novità i vari publisher (e non solo) hanno in serbo per noi. Tuttavia anche se l’evento losangelino di quest’anno è sempre più vicino, di tanto in tanto in nostri ricordi tornano a focalizzarsi sui vari annunci fatti durante lo scorso 2019. Durante la passate edizione dell’E3 svariati titoli si sono mostrati per la prima volta, sparendo poi nel nulla più totale. Elden Ring è decisamente uno di quei titoli che ha fatto perdere le proprie tracce dopo l’annuncio iniziale.

Durante questi ultimi mesi From Software non si è sprecata più di tanto a rilasciare dettagli concreti sul futuro Elden Ring. Oltre al fatto che il gioco verrà sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin (Game of Thrones) non sappiamo altro. Tuttavia questa “mancanza” di dettagli è stata (in parte) colmata grazie ai vari rumor e grazie ai vari insider. In queste ultime ore un noto insider ha deciso di rilasciare qualche interessante dettaglio proprio riguardante il futuro Elden Ring.

Attraverso il noto sito ResetEra l’utente Omnipotent ha svelato che il gioco di From Software punterà tantissimo su vari elementi dinamici presenti nel mondo di gioco. La fauna, i nemici e tanti altri elementi saranno dinamici e tenderanno a portare modifiche essenziali all’esperienza generale di Elden Ring. “Vi do un piccolo indizio dicendovi che la fauna ed i vari nemici saranno vivi all’intendo del gioco. Molte creature cambieranno la loro posizione e porteranno delle modifiche al mondo di Elden Ring (in grande o in piccolo).”

Oltre a questi interessanti dettagli riguardanti Elden Ring, Omnipotent ha deciso anche di “smentire” il potenziale sviluppo di Bloodborne 2. Tuttavia l’insider in questione non ha categoricamente negato l’arrivo di un possibile sequel, ma semplicemente ha confermato il fatto che From non è attualmente al lavoro su Bloodborne 2. Ovviamente queste notizie vanno sempre prese con le dovute pinze, quindi vi invitiamo di non prendere le parole di questo utente come verità assoluta (ma più come semplice ipotesi).