Elden Ring: la colonna sonora sarà realizzata dalla compositrice di Bloodborde e Sekiro

Yuka Kitamura, la compositrice di Bloodborne e Sekiro, ha fatto sapere di essere al lavoro sulla colonna sonora di Elden Ring. Per chi non la conoscesse Yuka Kitamura é la compositrice principale di FromSoftware nota per i lavori realizzati su Dark Souls III e Bloodborne, ha anche composto la colonna sonora per Sekiro.

Siamo venuti a conoscenza della sua partecipazione al progetto quando un utente su Twitter le ha chiesto se stava lavorando sulla colonna sonora di Elden Ring, ricevendo la conseguente risposta:”Si, lo sono” . Essendo che Kitamura ha partecipato alla composizione di diverse colonne sonore famose, appartenenti a titoli FromSoftware abbastanza recenti, il suo coinvolgimento anche con la colonna sonora di Elden Ring non ha creato molto scalpore.

Please tell me you are working on Elden Ring's soundtrack.. — Ibrahim Abdullah (@Brh00m_97) March 18, 2020

Tra i vari giochi seguiti da Yuka Kitamura troviamo il più recente titolo FromSoftare, Sekiro: Shadows Die Twice, mentre in precedenza aveva partecipato alla creazione delle colonne sonore di Dark Souls II e III, Deracine e Bloodborne in esclusiva per PS4.

Fino a questo momento sono poche le informazioni che abbiamo su Elden Ring. Sappiamo ad esempio che Elden Ring sarà sviluppato con lo stesso motore grafico usato su altri giochi di FromSoftware e non su Unreal Engine 4 e che l’illuminazione sarà migliorata affinché sia in grado di cambiare seguendo un sistema dinamico di giorno e notte.

Il Presidente di FromSoftware Hidetaka Miyazaki farà inoltre da regista e scrittore per Elden Ring insieme allo scrittore di fantasy,di horror e di fantascienza statunitense George Raymond Richard Martin, conosciuto anche per aver realizzato “Le Cronache del ghiaccio e del fuoco” e “Il Trono di Spade”.

Il gioco é stato inoltre annunciato al media briefing Xbox dello scorso E3 e sappiamo che dovrebbe uscire per PlayStation 4, PC ed Xbox One. E voi cosa ne pensate delle colonne sonore realizzate da Yuka Kitamura? Le avete apprezzate mentre giocavate i vari Dark Souls e gli altri giochi da lei seguiti? Fateci sapere nei vostri commenti!