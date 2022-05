Sono passati quasi tre mesi esatti dal lancio di Elden Ring e il più recente titolo From Software è ancora sulla cresta dell’onda, più o meno. Ormai possiamo dare quasi per assodato che la maggior parte degli appassionati siano arrivati ai titoli di coda del gioco, ma nonostante questo le attenzioni rivolte al titolo From sono ancora numerosissime. Arrivati a questo punto della vita dell’opera, però, anche un fenomeno di tale grandezza sta cominciando a perdere terreno.

Elden Ring

È difficile dimenticare le prime settimane di fuoco di Elden Ring. Nei meandri del web non si faceva altro che parlare di quanto From Sofware avesse lavorato bene su ogni comparto del gioco, andando a realizzare un open world ricco, pieno di cose da fare e sfumature di gameplay da scoprire man mano. Ora però, il gioco sta soffrendo di un grosso calo di giocatori su Steam, i quali hanno abbandonato il titolo in massa.

Come sottolinea la redazione di exputer, da quando Elden Ring è stato rilasciato fino ad oggi ha avuto un costante calo nel numero di giocatori. I giorni seguenti al lancio, il gioco era riuscito a raggiungere il suo picco massimo di 952.523 giocatori simultanei su Steam. Nei mesi successivi il numero di giocatori è sceso e salito in diversi periodi temporali, ma stando ai recenti dati ottenuti tramite il sito Steamdb ora Elden Ring ha subito un calo di giocatori su Steam pari al 90%.

Elden Ring

Nonostante questo forte calo di giocatori, Elden Ring continua comunque ad essere uno dei giochi più chiacchierati del momento. Tra speedrun, mod, e run particolari, la community sta dimostrando il proprio amore per il gioco giornalmente.