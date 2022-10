Elden Ring è davvero bello da vedere: i suoi paesaggi sono ricchi di fascino, i personaggi, anche quelli più “banali” come semplici mob nemici hanno un character design unico e i dungeon sono strutturati davvero bene. Nonostante ciò, essendo un prodotto cross gen, il titolo di FromSoftware non ha mai sicuramente brillato per la grafica. Se giocate su PC, però, sappiate che in vostro “soccorso” arriva oggi una nuova mod, che sostituisce oltre 4.000 texture in alta definizione.

Chiamata semplicemente Elden Ring Texture Improvement Project, la mod sostituisce tantissime texture, rimpiazzandole con una versione veramente in alta definizione. La differenza c’è e si nota, come è possibile vedere dalla pagina di Nexus con il confronto tra le originali e quelle “rimasterizzate”. I dettagli, seppur di poco conto, aiutano comunque a rendere il gioco ancora più bello e migliorano sicuramente tutta la bellezza dell’Interregno.

Attualmente il progetto è ancora in beta. Il modder che ha creato questa mod non mira infatti a migliorare solamente l’ambiente di gioco, ma anche le texture dei personaggi, delle armi e delle armature saranno rimasterizzate. Il conto totale delle texture al momento è di 4.510, ma aumenterà vertiginosamente nel momento in cui anche le altre saranno aggiunte. E se vi stesse domandando per i requisiti hardware, sappiate che il modder ha affermato che fino a quando giocherete su una GPU con almeno 6GB di VRAM non dovrebbero esserci problemi.

Elden Ring è disponibile da fien febbraio 2022. Il gioco è uno dei più venduti mai prodotti da FromSoftware e secondo un recente datamining il titolo potrebbe in futuro arricchirsi con nuove espansioni e il supporto al Ray Tracing. Al momento non è ancora stato confermato nulla in merito, ma non è escluso che il team nipponico decida di svelare qualche novità in merito, magari durante l’edizione 2022 dei The Game Awards, palco a cui Hidetaka Miyazaki è estremamente legato.