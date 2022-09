Le atmosfere di Elden Ring (la versione PS4 è su Amazon) sono, per natura, piuttosto cupe e dai toni horror. Tuttavia, come abbiamo visto nel corso dei mesi, i giocatori creano costantemente contenuti per valorizzare o stravolgere le ambientazioni di gioco. Dopo aver visto Mario e Luigi all’interno del titolo di FromSoftware, infatti, oggi parleremo di una nuova mod che rende il gioco ancora più horror e realizza un’atmosfera che ricorda molto da vicino quella di Silent Hill.

OK THIS IS THE COOLEST THING EVER I turned Elden Ring into a HORROR GAME by adding the Consecrated Snowfield blizzard effect EVERYWHERE, turning off the HUD, and randomizing the enemies so you never know what's cominghttps://t.co/P3JqkEnDHF pic.twitter.com/selIcAIHUi — LilAggy (@LilAggyTV) September 19, 2022

Il contenuto in questione, in realtà, applica un cambiamento piuttosto semplice che, tuttavia, stravolge le ambientazioni di gioco. Questa mod di Elden Ring, infatti, aggiunge una nebbia perenne che ci seguirà per tutta la durata della nostra avventura. A mostrarla, con un breve video su Twitter è lo streamer LilAggy che esalta il lavoro svolto da Matt Gruen nella sua realizzazione. Pur trattandosi di una clip piuttosto breve, la mod sembra infatti riempire le aree del titolo di FromSoftware di ansia.

Oltre ad inserire la nebbia, questo nuovo contenuto per Elden Ring apporta delle altre migliorie minori. Il modder, infatti, si è concentrato su piccoli dettagli che, messi insieme, rendono il nuovo gioco di FromSoftware molto simile a Silent Hill per le sensazioni che lascia nei giocatori. La mod, infatti, rimuove l’HUD di gioco e randomizza la presenza dei nemici. Così facendo, i giocatori non potranno sapere quanti HP residui hanno, quante fiale per la guarigione sono rimaste e quanta resistenza hanno per i loro attacchi. Inoltre, le modifiche agli avversari rendono impossibile sapere chi dovremo fronteggiare nel prossimo scontro, contribuendo a creare un forte senso di paura per quello che salterà fuori dalla nebbia.

Il panorama delle mod diventa sempre più interessante e rende diversi giochi sempre più variegati e longevi per i giocatori. Elden Ring è solo uno dei tanti titoli che, grazie ai contenuti creati dai fan, riescono ad estendere la propria vita anche per diversi anni. Un altro esempio piuttosto efficace di titolo portato avanti dai modder è quello di Skyrim che, a distanza di anni, continua a produrre contenuti.