Nel pomeriggio di ieri abbiamo assistito a un annuncio a dir poco inaspettato. Dopo aver rilasciato un gioco di grande successo come Elden Ring, From Software ha svelato un nuovo DLC gratuito tutto basato sui colossei e sul PvP. Questi nuovi contenuti sono già disponibili per tutti i possessori di una copia del gioco, ma grazie al rilascio di una nuova patch notes ufficiale, oggi scopriamo alcune delle novità e delle correzioni apportate all’esperienza dal talentuoso team nipponico.

Con il trailer pubblicato ieri abbiamo potuto scoprire alcuni degli elementi importanti di questo nuovo aggiornamento per Elden Ring. Con il lancio di oggi, invece, Form Software e Bandai Namco hanno pubblicato in rete la patch notes ufficiale di questo update gratuito. Grazie a questa pubblicazione, scopriamo che i colossei PvP sono solamente una parte dei nuovi contenuti introdotti da questo importante e molto atteso aggiornamento.

Oltre ai colossei, infatti, i giocatori potranno personalizzare i propri personaggi con una serie di nuove acconciature. Questo aspetto estetico si potrà personalizzare sia nel momento della creazione del personaggio all’inizio del gioco, sia durante il corso dell’avventura usando lo specchio che si trova nella Tavola Rotonda. Ma le novità non si fermano qua, con il team giapponese che ha svelato anche che con questo DLC sono stati apportati degli aggiustamenti nella componente PvP.

