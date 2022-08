Elden Ring è stato pubblicato il 25 febbraio 2022. Il giorno prima, la Russia ha invaso l’Ucraina e costretto milioni di persone a scappare dal paese che si è ritrovato, inevitabilmente, in guerra. Tra i tanti rifugiati che hanno attraversato il confine con la Polonia in macchina c’era anche Nikita con la sua famiglia. Nikita è un ragazzo di appena 21 anni, residente a Bucha ed è (come tanti altri ragazzi) un amante dei giochi su PC, tanto che ha passato 14 anni della sua vita a giocare a tantissimi first person shooter. Nikita però è anche un fan delle opere di FromSoftware ed era oramai pronto a giocare il nuovo gioco creato da Hidetaka Miyazaki. Tutto questo, ovviamente, non è stato possibile: la famiglia è scappata da Bucha in fretta e furia, lasciandosi tutta la loro vita alle spalle.

A distanza di diversi mesi dal lancio di Elden Ring e dopo aver passato mesi a trovare una residenza stabile a Varsavia, ora Nikita può finalmente giocare l’ultimo titolo di FromSoftware. Non è stato ovviamente facile: il ventunenne ha infatti dovuto reinventarsi e ha deciso di riprendere la sua attività di modellatore 3D, prendendo in prestito un vecchio portatile della sorella. Nikita ha creato e sviluppato modelli di V-Tuber (avatar che si utilizzano al posto della webcam per creare video su YouTube), vendendoli per circa 200 Dollari. Dopo mesi e mesi di risparmi, Nikita ha potuto finalmente permettersi un nuovo PC dal costo di 3.800 Dollari.

La dedizione del ragazzo è stata incredibile. “Ero frustrato, tutti si stavano divertendo e io non potevo. Volevo solamente giocare ai videogiochi, lavorare e andare in palestra. Ho affrontato la realtà e ho capito che non potevo tornare a casa tanto presto. Mi sono trovato un lavoro online, anhe per distrarmi e non pensa alla guerra tutti i giorni”, le parole del ragazzo pubblicare da PC Gamer. Il lavoro e la dedizione lo hanno però portato ad avere finalmente un nuovo PC, su cui far avviare Elden Ring (e anche tutti gli altri suoi giochi preferiti). E che PC: dopo mesi di duro lavoro, Nikita si è tolto uno sfizio decisamente importante, acquistando una Nvidia RTX 3080 Ti, un Intel Core i7 12700K e 32GB di RAM.

Nonostante i mesi piuttosto duri, Nikita non perde le speranze. “Ho scelto un case più piccolo, così potrò trasportare il PC in una borsa o in una valigia quando potrò tornare finalmente in Ucraina”, le parole del ragazzo. Per ora, però, non pensa solamente al ritorno a casa: dopo mesi di attesa, può finalmente esplorare l’Interregno. Ed è una splendida notizia.