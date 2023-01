Non è la prima volta che la community strettamente legata al mondo dei Souls si cimenta in imprese difficili se non impossibili. Negli anni abbiamo visto moltissimi appassionati costruire delle vere e proprie “esperienze” rielaborando gli approcci a questi videogiochi e inventandosi delle competizioni così da trasformare nuovamente i loro mondi preferiti. Elden Ring non si è affatto sottratto a questa particolare dinamica, ispirando run di ogni genere e tipo. Di recente, però, una streamer si è spinta oltre sconfiggendo due Malenia, contemporaneamente, su due schermi distinti, servendosi anche di un dance pad.

MissMikkaa, questo il suo nome, ha deciso di spingersi oltre rispetto a tantissimi altri appassionati di Elden Ring. Malenia è sicuramente uno dei boss più difficili e complicati dell’intero videogioco, un muro che ha tenuto bloccati molti giocatori plasmandone irrimediabilmente la pazienza. Da ciò il peso di un’impresa del genere in cui se ne possono vedere cadere due contemporaneamente, una su PC e una su PS5, con l’ausilio anche del dance pad e di parecchia coordinazione.

Il tutto è stato testimoniato attraverso un video in cui è racchiusa l’intera impresa, che per essere portata a compimento ha richiesto circa 199 tentativi e un impegno difficilmente trascurabile ed emulabile.

Vi ricordiamo che non si tratta affatto della prima volta in cui un giocatore si cimenta in imprese del genere, o dei primi tentativi nel piegare Elden Ring. A seguito della sua uscita gli appassionati si sono immediatamente sbizzarriti con speed run, sfide personalizzate e modifiche di ogni genere con le mod, e adesso anche con il nuovo DLC dedicato, forse il primo di una lunga serie.

