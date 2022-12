L’anno sta per volgere al termine, e ormai da qualche settimana ci troviamo davanti a tutta una serie di classifiche e premiazioni che decretano i migliori e i peggiori giochi del 2022. Oltre ai sempre più seguiti TGA, sono diverse le realtà che hanno dedicato diverso spezio a celebrare quelli che sono stati i migliori videogiochi dell’anno. Come accade spesso, molti di questi titoli sono presenti in più classifiche, e uno dei più citati in questi giorni è senza ombra di dubbio Elden Ring.

La più recente fatica di From Software si è aggiudicata moltissimi premi come Game of the Year, compreso quello ritirato sul palco dei TGA 2022, ma l’incetta dei premi da parte di Elden Ring non sembra fermarsi. Come è possibile notare sul noto sito HowLongToBeat, scopriamo che è proprio l’ultimo titolo di From Software a spiccare in cima a due classifiche molto interessanti, soprattutto per la loro specularità.

Quest’anno Elden Ring è allo stesso tempo sia il videogioco più completato che quello più abbandonato dell’anno da parte dei giocatori. Queste classifiche si basano sugli utenti che frequentano il sito di HowLongToBeat, noto per essere un ottimo punto di vista sulle tempistiche medie che occorrono a terminare un titolo. Non ci stupiamo della duplice presenza di Elden Ring nelle due classifiche, dato che si tratta di un gioco tanto affascinante per molti, quanto ostico e molto lungo da terminare per molti altri appassionati.

Vediamo ora nel dettaglio entrambe le classifiche dei giochi più completati e abbandonati del 2022 stando ai dati di HowLongToBeat:

Videogiochi più completati

Elden Ring Stray Leggende Pokémon Arceus God of War: Ragnarok Horizon Forbidden West

Videogiochi più abbandonati

Elden Ring Tunic Leggende Pokémon Arceus Vampire Survivors Scorn

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.