I cabinati arcade sono spesso visti come reliquie del passato al giorno d’oggi. In molti, continuano a collezionare questi oggetti nonostante le prestazioni non siano paragonabili a quelle delle attuali console o PC. Inoltre, alcuni cabinati sono stati modificati in modo da reggere titoli decisamente recenti. Ad esempio, un giocatore ha condiviso il suo cabinato arcade con Elden Ring.

Elden Ring

L’utente di Reddit Linophryne ha, infatti, mostrato la schermata iniziale di Elden Ring in esecuzione sul proprio cabinato. Purtroppo, la macchina non è dedicata al recente action-RPG di FromSoftware e non presenta loghi o livree personalizzate a tema. Sembra invece essere un dispositivo personalizzato a tema Street Fighter 2: Champion Edition. Tuttavia, i fan nei commenti al post di Linophryne hanno trovato impressionante vedere il souls in esecuzione su un cabinato arcade. Alcuni hanno chiesto se i pulsanti sulla macchina fossero compatibili anche con il titolo di FromSoftware. L’utente ha risposto che i pulsanti funzionavano essendo collegati a un controller USB, come accade spesso in questo genere di crossover.

Scoprire che Elden Ring è giocabile sul cabinato ha portato i fan a pensare che Linophryne potesse fare un playthrough completo sfruttando l’hardware. Spesso, con giochi come l’ultimo titolo di FromSoftware e il franchise dei Souls in generale, i giocatori amano imporsi delle sfide sempre più insolite e difficili.

Per ogni fan nostalgico di Elden Ring che spera di vedere la versione arcade del gioco con una grafica più vecchia, sfortunatamente sembra che sul cabinet di Linophryne il titolo sarà simile a come appare sulle console moderne. Tuttavia, alcuni giocatori si sono sforzati per ricreare delle versioni con la grafica di SNES o con l’intero gioco rivisitato in modo da diventare un’esperienza per GameBoy. Quelle dei Souls sono community enormi che non smettono mai di creare nuovi contenuti, dunque non sorprendono queste costanti iniziative eccentriche da parte dei fan.