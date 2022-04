Il lancio di Elden Ring è stato capace di creare un’attenzione mediatica fuori dal comune attorno al titolo FromSoftware. Questo grazie a un titolo immenso e che ha fin da subito dato in mano agli appassionati un interregno ricco di cose da fare e segreti da scoprire. Ciò ha anche portato a dei risultati di vendita incredibili, ma a quanto pare c’è chi è riuscito a battere l’opera di FromSoftware, e si tratta di un titolo con protagonisti i famosi mattoncini LEGO.

Elden Ring

Parliamo di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, il titolo su licenza che sta ottenendo lodi sia dalla critica che dal pubblico. Nella settimana del lancio del gioco, in Regno Unito, il titolo ambientato in una galassia lontana lontana fatta di mattoncini si è rivelato essere il secondo lancio più grande del 2022 per quanto riguarda i videogiochi scatolati, andando ad abbattere anche i numeri che aveva totalizzato un colosso come Elden Ring.

Ma non ci si ferma qui, dato che il titolo è già uno dei giochi su licenza Star Wars dai migliori risultati mai apparsi su PC. Come sottolinea anche la redazione di Eurogamer.com, LEGO Star Wars la Saga degli Skywalker è riuscito a battere Elden Ring, anche se l’opera targata Traveller’s Tales e Warner Bros. Entertainment poteva contare su una versione di gioco in più, ovvero quella per Nintendo Switch.

Nello specifico ecco la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito la scorsa settimana:

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Kirby e la Terra Perduta FIFA 22 Elden Ring Leggende Pokémon Arceus Mario Kart 8 Deluxe Lego Harry Potter Collection WWE 2K22 Just Dance 2022 Animal Crossing: New Horizons

Insomma, dopo un mese devastante, anche un grande nome quello di Elden Ring sta cominciando a perdere terreno contro le nuove uscite di questo 2022 ricco di grandi novità.