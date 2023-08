Nel recente resoconto finanziario trimestrale di Kadokawa (società giapponese con sede a Ginza, Tokyo, che detiene la quota di maggioranza di FromSoftware) emerge una strategia molto precisa in merito a FromSoftware: focalizzarsi principalmente sui DLC, e sulle espansioni di Elden Ring.

Questo sta a significare principalmente una cosa: Shadow of the Erdtree, l’attesa espansione di Elden Ring, non sarà l’unico contenuto aggiuntivo realizzato per il celeberrimo gioco dell’anno 2022.

Secondariamente, inoltre, dimostra che Elden Ring rimane tuttora la priorità per FromSoftware, la quale per quanto stia per rilasciare Armored Core 6: Fires of Rubicon, continuerà a concentrarsi principalmente sul suo ultimo Souls Like targato Hidetaka Miyazaki.

Una decisione che non sorprende, in quanto, nonostante l’entusiasmo crescente per l’imminente rilascio di Armored Core 6, quest’ultimo sta vivendo un periodo di “celebrità riflessa”, dovuta principalmente dall’immenso successo ottenuto da Elden Ring, motivo per cui gli sforzi profusi da FromSoftware per il suo souls-like più famoso, sono stati posti, addirittura, prima dell’imminente lancio del nuovo capitolo della serie di mecha più famosa del settore videoludico.

Un successo che, per quanto non accenni a fermarsi, Kadokawa vuole continuare a massimizzare, rimpolpando il numero di copie vendute per trimestre, proprio grazie a una serie di contenuti di qualità che tengano viva l’attenzione verso il titolo da parte dei giocatori.

Il report, difatti, menziona esplicitamente una “grande espansione” attualmente in fase di sviluppo (Shadow of the Erdtree) e un piano di contenuti ancora non annunciati pensati per mantenere il focus sul gioco e stimolarne costantemente le vendite.

I dati finanziari rilasciati da Kadokawa, riflettono delle vendite nette del primo trimestre dell’anno fiscale che, ovviamente, si rivelano inferiori rispetto all’anno precedente, principalmente a causa della flessione delle vendite di Elden Ring. La compagnia ha dunque l’intenzione di rialzare le vendite del gioco nell’immediato futuro, considerandolo alla stregua di una gallina dalle uova d’oro.

Nonostante le buone performance di Master Detective Archives: Rain Code (si, Kadokawa possiede anche Spike Chunsoft) le finanze di Kadokawa, nel settore dei videogiochi, continuano a essere trainate da Elden Ring, anche a distanzia di più di un anno dalla sua uscita.

Quello che, ovviamente, ci auguriamo è che Kadokawa non influenzi eccessivamente il lavoro di FromSoftware, rendendo Elden Ring una sorte di “croce e delizia” capace di rallentare il costante sviluppo di nuove produzioni che da sempre contraddistingue il celebre studio di sviluppo, ancorandoli a un progetto che, prima o poi, terminerà il suo appeal e necessiterà di essere lasciato andare.