Il sistema di invasioni di Elden Ring nelle ultime settimane è stato parecchio sotto i riflettori, per via dei tanti metodi alternativi sfruttati dagli utenti per avere la meglio contro i giocatori che mettono piede nei loro mondi. Tra le soluzioni non possono mancare vari exploit e l’uso di armi decisamente troppo sbilanciate, ma c’è anche qualcuno che ha risolto la questione in maniera decisamente comica. Di recente, però, la community sta lamentando un problema che rende le invasioni (da parte dell’invasore, stavolta) un’esperienza incredibilmente frustrante.

In sostanza è stato trovato un nuovo metodo per contrastare le invasioni in Elden Ring, e pare che questa volta si tratti di un modo di fare parecchio ingiusto. Questa soluzione sfrutta infatti l’impossibilità di ricorrere all’utilizzo del proprio Torrente durante un’invasione, cosa che ha quindi portato i giocatori che vengono invasi a rifugiarsi in luoghi che, appunto, possono essere raggiunti soltanto in groppa del cavallo.

Tutto ciò non solo diventa frustrante per via del fatto che è impossibile arrivare al giocatore invaso, ma anche perché è man mano diventato un metodo per fare afk farming. Gli utenti che effettuano un’invasione e si trovano in una situazione del genere, infatti, sono costretti a uccidersi o ad abbandonare la sessione, e ciò non solo risulta in uno spreco di tempo per queste persone, ma anche in un profitto passivo da parte dell’invaso, che può semplicemente starsene fermo in un punto irraggiungibile senza Torrente ed aspettare che gli altri player cadano nella sua “trappola”.

A seemingly growing problem in #ELDENRING is AFK rune farmers. Hopefully @fromsoftware_sp and @BandaiNamcoUS can fix the issue of using a Taunter's Tongue in areas reachable only by Torrent soon because the longer it goes on the less many will care about fairness. pic.twitter.com/PL9hrQHRLm — RKirby808 (@RKirby808) April 4, 2022

Tantissimi utenti stanno lamentando la presenza di questa meccanica in Elden Ring, che forse non permette di godere a pieno dell’esperienza multiplayer, andando a renderla piuttosto piatta e noiosa. Al momento l’unica soluzione è quella di andare preparati con armi e incantesimi a distanza, ma magari nei prossimi giorni FromSoftware si esprimerà in merito, vedendo quanto la community è frustrata riguardo ciò.