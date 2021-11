Elden Ring, finalmente il gameplay! Siete pronti a scoprirlo?

Atteso, desiderato, bramato: si può descrivere l’attesa di Elden Ring solo con queste tre parole. Ora, dopo diversi rinvii, dopo tante occasioni mancate e uno slittamento della data di uscita, finalmente FromSoftware è pronta a svelarci un piccolo gameplay del gioco. L’annuncio è arrivato direttamente tramite Twitter, dall’account ufficiale dell’ultima, grande opera di Hidetaka Miyazaki, che ha annunciato la Premiere di una porzione di gameplay previsto davvero tra pochissimo.

FromSoftware ha saputo farsi attendere e farsi desiderare. Ora però ci siamo per davvero: il gameplay di Elden Ring è infatti pronto a farsi ammirare in tutto il suo splendore. Quando? Il 4 novembre, ovvero nella giornata di domani, alle ore 15:00 italiane. Neanche 24 ore di attesa, dunque, prima di scoprire a cosa ha lavorato il team di sviluppo responsabile del “genere” soulslike, che in passato ha dato vita a grandi giochi ispirati a Demon Souls e Dark Souls.

Ci sono diversi motivi per cui essere emozionati e impazienti prima di vedere il gameplay di Elden Ring. In questi anni di attesa, infatti, abbiamo avuto modo di ammirare solamente due trailer, senza però scoprirne il vero gameplay. Certo, ci ha dato una mano la clip rubata nelle scorse settimane, che però proveniva da una build molto vecchia e che soprattutto girava su Xbox One, ovvero una console old gen. Ora però sembra tutto pronto per un reveal come si deve.

Join us for a 15-minute glimpse of #ELDENRING gameplay on November 4th at 3 PM CET/7 AM PDT Youtube: https://t.co/yNnvFmV3ky

Twitch: https://t.co/jFFOwDSEfr — ELDEN RING (@ELDENRING) November 3, 2021

Pur non lanciando nessun’altra informazione in merito, possiamo provare a fare due ipotesi su cosa verrà mostrato. Sappiamo già che il filmato sarà lungo circa 15 minut e con una durata simile potrebbe trattarsi di puro gameplay oppure di una vera e propria demo, magari narrata dagli sviluppatori, con tutte le feature e il racconto di ciò che vedremo su schermo. Per quanto riguarda la piattaforma, difficile FromSoftware sceglierà di mostrare il tutto su old gen: molto più probabile dunque che tutto il footage sarà stato registrato su PC o console next gen come Xbox Series X o PS5.

Meno di 24 ore ci separano dal primo gameplay di Elden Ring. Sarà probabilmente una delle ultime occasioni in cui avremo modo di vedere in azione il gioco di FromSoftware, complice la data di uscita fissata per il 25 febbraio 2022. Il gioco arriverà su console Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5 ovviamente PC.