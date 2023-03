Forse ci siamo per davvero: secondo alcuni movimenti rilevati da SteamDB, infatti, Elden Ring potrebbe dotarsi a breve del ray tracing. L’annuncio ovviamente ancora non c’è, ma FromSoftware sarebbe proprio al lavoro per introdurre una patch nel corso dei prossimi giorni. Si tratterebbe di un’ottima notizia per tutti coloro che hanno acquistato il titolo su PC lo scorso anno e che attendevano da diverso tempo l’introduzione della feature tecnica.

Non è la prima volta che si parla del ray tracing in Elden Ring. Già a febbraio del 2023, il modder Lance McDonald era riuscito ad abilitare la feature tecnica, segno di come in realtà FromSoftware avesse già lavorato a qualcosa del genere. Essendo dunque già presente all’interno del titolo, ma non abilitata e senza supporto, è molto probabile che il team di sviluppo abbia passato questi ultimi mesi a ottimizzare il ray tracing per un’introduzione ufficiale, proprio tramite via patch. Chiaramente sono solo speculazioni al momento, ma gli ultimi movimenti tracciati da SteamDB fanno sperare per il meglio.

Pur essendo una splendida notizia, c’è già chi teme il peggio. Già al lancio la versione di Elden Ring per PC non era nelle condizioni migliori (così come non lo sono la maggior parte dei giochi nipponici che vengono pubblicati proprio su Steam ed Epic Games Store). E qualcuno grida già al pericolo del frame rate e poco possono fare DLSS o AMD FidelityFX. La speranza è che al lancio del ray tracing possano poi seguire patch correttive in caso di problemi.

This has been brought to my attention from Elden Ring's steamdb… while I don't know what it means, I can just say this smells like the famed Ray Tracing patch. Tomorrow? pic.twitter.com/zz6IAUNN6Z — Sekiro Dubi (Elden Ring Expansion at home) (@sekirodubi) March 1, 2023

Lanciato lo scorso anno (potete recuperare la vostra copia su Amazon), Elden Ring si arricchirà successivamente con una futura espansione, annunciata nella giornata di ieri. I dettagli in merito però scarseggiano e sarà necessario attendere ancora un po’ prima di poter scoprire davvero tutto sul nuovo contenuto.

