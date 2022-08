Gli oggetti maledetti hanno già una lunga storia per gli appassionati di Elden Ring. Ad esempio, alcuni giocatori sono stati bannati per aver ottenuto pantaloni non consentiti, trovati all’interno dei file di gioco. All’interno dell’ultima patch di gioco, rilasciata ieri da FromSoftware, uno dei fix principali è destinato proprio a prevenire questo genere di ban, che siano per azioni volontarie o meno.

Elden Ring

Per risolvere il problema, infatti, la patch 1.06 di Elden Ring inserisce la dicitura “errore” accanto ad ogni item non consentito nel nostro inventario. Coloro che sono in possesso di questi oggetti, dunque, potranno facilmente identificarli e rimuoverli. Chi, invece, si ostinerà a tenere tali item sarà prima avvisato e poi bannato da FromSoftware. Tutto ciò risale alle prime settimane di gioco, quando, alcuni hacker, hanno sfruttato i file nascosti di gioco per recuperare oggetti non consentiti e diffonderli. Tramite alcune azioni scorrette, infatti, questi utenti hanno trasferito gli item negli inventari di altri giocatori che, in seguito, sono stati bannati pur non avendo commesso azioni scorrette.

FromSoftware ha corretto questo bug, che consentiva ai giocatori di scambiare oggetti compromessi, nell’aggiornamento 1.04. Tuttavia, non è stato sufficiente a fermare questo processo. Infatti, i ban di giocatori che affermano di aver ricevuto tali oggetti in modo inconsapevole sono continuati a tal punto da compromettere il sistema di scambi. Con l’aggiunta di questo semplice messaggio, FromSoftware conta di risolvere una volta per tutte questo problema su Elden Ring.

Adesso, infatti, tutti gli oggetti illeciti dovrebbero essere chiaramente contrassegnati come tali. Inoltre, sembra che i giocatori avranno del tempo per eliminarli dal loro inventario prima che ci siano conseguenze. Vista l’enorme propensione dei giocatori di Elden Ring per le sfide, non sorprenderebbe se qualcuno iniziasse a collezionare oggetti bannabili per vedere quanti è in grado di accumularne prima che gli sviluppatori lo scoprano.