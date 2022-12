Non sarebbe un sogno giocare Elden Ring sul gigantesco schermo di una sala cinematografica? Qualcuno ha seriamente realizzato questa visione affittandone una solamente per giocarci al suo videogioco preferito, per poi testimoniare il tutto sul web, lasciando la community letteralmente senza parole.

Di recente su Reddit è spuntata una nuova fotografia scattata in una sala cinematografica in cui è possibile vedere Elden Ring proiettato sul grande schermo. Un lavoro mai visto prima, almeno sul web, realizzato dall’utente SuportSloth07, accompagnando il tutto con la seguente frase: “Oggi ho affittato un cinema e la prima cosa che ho fatto è stata di giocare a Elden Ring e farmi fare a pezzi da Malenia (Melania nel post originale)”.

Un’impresa genere ha sollevato immediatamente gli animi della community, con gli amanti del videogioco accorsi immediatamente nei commenti, chiedendo più informazioni possibili al suo autore. Nel raccontare i dettagli dietro alla “proiezione di Elden Ring” l’utente ha rivelato che si tratta di un cinema del Queensland australiano e che per l’affitto della sala ha speso circa 300 dollari australiani. Non c’è nulla di cui stupirsi in merito a una dinamica del genere. I cinema lavorano da sempre a contatto con il pubblico seguendo strade di questo tipo, anche se la proiezione di un videogioco risulta sicuramente fuori dal comune.

Accennando un secondo all’attuale situazione e futuro di Elden Ring, in questi mesi le voci riguardanti un nuovo DLC sono state tantissime, con leak e sperimentazioni, speculazioni riguardo a futuri e probabili boss, verso cui i fan più accaniti sembrano essere estremamente sicuri. Per il momento, purtroppo, non abbiamo ancora nessuna notizia ufficiale in merito, anche se il grande successo di questo videogioco non esclude affatto nuovi sviluppi ed espansioni.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.