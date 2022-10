Mentre ci avviciniamo sempre di più alla serata di gala dei TGA 2022, in molti sono già pronti a scommettere sul trionfo di Elden Ring come gioco dell’anno. D’altronde l’ultima fatica targata From Software ha saputo stupire gli appassionati di tutto il mondo con un mondo vasto tutto da esplorare e i suoi segreti. Ancora oggi il titolo è molto giocato, con i fan che si divertono a sperimentare con quanto ha da offrire questa esperienza.

Elden Ring

Uno degli esempi più recenti ce lo propone un’appassionata conosciuta in rete come ‘Lady-Macdeath’, la quale ha usato la schermata di creazione del personaggio in Elden Ring (che potete acquistare su Amazon) per dare vita ad alcuni personaggi iconici della serie TV Game of Thrones. Il tutto è stato accompagnato da un post su Reddit, col quale questa fan ha voluto mostrare al mondo intero come appaiono alcuni dei personaggi creati dalla mente di George R.R. Martin nell’interregno del gioco From Software.

Una delle creazioni più impressionanti riguarda il personaggio di Tyrion Lannister, interpretato nella serie TV dall’attore Peter Dinklage. Come potete vedere dalle immagini pubblicate su Reddit, che potete trovare anche poco più sotto, il modello creato in Elden Ring risulta spaventosamente identico alla controparte reale, con tanto di dettagli del volto come cicatrici e capigliatura parecchio fedeli.

Oltre al personaggio di Tyrion, questa appassionata ha realizzato altri personaggi del mondo di Game of Thrones all’interno di Elden Ring. Su YouTube, per esempio, è stato caricato un video che ci mostra tutte le caratteristiche scelte per dare vita anche a Daenerys Targaryen. Insomma, il più recente titolo From Software continua a intrattenere moltissimi, e sembra proprio che per alcuni sia molto difficile staccarsi da quanto propone l’interregno creato da Hidetaka Miyazaki insieme a quel George R.R. Martin che ha dato vita a uno degli universi fantasy più amati di sempre.