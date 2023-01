Ci sono diversi modi per approcciarsi su Twitch al giorno d’oggi per provare a catturare l’attenzione del pubblico. Difficile però fare meglio di Dr DeComposing, che ha deciso di giocare a Elden Ring utilizzando un… sassofono. No, non stiamo scherzando: dopo il dance pad utilizzato per sconfiggere uno dei boss più ostici, ora il viaggio di un Senzaluce è cominciato sfruttando uno degli strumenti musicali più difficili di sempre da padroneggiare.

Come è stato possibile tutto ciò? Partiamo, ovviamente, dalle basi. Per questa sfida, lo streamer non ha utilizzato un sassofono vero, ma uno elettronico. Si tratta di un Rolan Aerophone AE-10, che Dr. DeComposing ha deciso di riprogrammare per farlo funzionare come un vero e proprio controller. Non è la prima volta che lo streamer si cimenta in questa sfida e nel mondo PC è abbastanza semplice riuscire a configurare qualsiasi periferica come controller. La differenza la fa tutta il gioco chiamato in causa: Elden Ring è un gioco dalle meccaniche complesse ed è davvero difficile da apprendere.

Nel filmato, che trovate poco più in basso, potete dare uno sguardo alla boss fight con Malenia, uno dei boss più difficili da sconfiggere in tutto il gioco. Se pensate però di trovarvi davanti a una composizione musicale, vi sbagliate di grosso: per rendere molto più simpatica questa sfida, lo streamer ha utilizzato un bank di suoni decisamente atipico. Al posto delle note, il sassofono digitale emette solamente delle flatulenze.

Elden Ring ha debuttato il 10 febbraio 2022, diventando subito uno dei videogiochi più venduti dell’anno. L’impegno di FromSoftware nella realizzazione è stato premiato da giornalisti di tutto il mondo, tanto da aver superato The Last of Us come numero di premi Game of The Year ottenuti. Un successo che ha fatto sicuramente bene al team di sviluppo, che ora è impegnato nella realizzazione del nuovo Armored Core.

