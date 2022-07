Nonostante per completare Elden Ring bastino “appena” 60/70 ore, qualcuno non riusciva proprio a staccarsi dal gioco. Il risultato? Un blocco, a causa di un limite temporale inserito da FromSoftware, ma difficilmente raggiungibile. Già, perché il tetto delle ore è fissato a una quantità tale che probabilmente l’utente coinvolto in questa vicenda è stato l’unico al mondo a raggiungere.

Andiamo con ordine: Elden Ring ha un blocco interno, derivato dalle ore di gioco. Un limite che è stato fissato, almeno a quanto testimoniato da parte del giocatore in questione, a 999:59:59 ore. Appena poco inferiore delle mille, insomma. Il limite è stato raggiunto e a quel punto il gioco si è semplicemente bloccato, impedendo di proseguire. Non si tratta di una misura così strana: semplicemente, il gioco non riesce ad andare oltre quel calcolo di tempo.

999:59:59 ore sono un numero mostruoso. Per poterlo ottenere, secondo alcuni Redditor, l’utente in questione ha giocato ben 7:35 ore al giorno di media. Un numero esagerato di ore, che però il giocatore sta difendendo. JayzRebellion15 ha infatti dichiarato che ama Elden Ring alla follia, tanto da aver prodotto tantissimi contenuti. In effetti, la motivazione per cui il giocatore ha passato così tante ore nel gioco di casa FromSoftware si può facilmente ricercare dietro la creazione di video, screenshot e altri contenuti pubblicati successivamente su Reddit.

Elden Ring è sicuramente uno dei giochi più grandi e lunghi in assoluto. Non è escluso che in futuro FromSoftware lavori a un vero e proprio DLC o espansione, ma al momento non c’è nessuna conferma in merito, anche se dopo il furto di alcuni dati di Bandai Namco sono circolate online alcune diapositive che avrebbero svelato il possibile contenuto aggiuntivo in arrivo nel 2023. Chiaramente, senza annunci ufficiali, vi invitiamo a prendere tutto il materiale che troverete online con le pinze. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.