Come saprete, alla mezzanotte di oggi si sono esaurite le ottime offerte del Prime Day 2023, ovvero quegli sconti che Amazon ha riservato ai suoi clienti iscritti al programma Amazon Prime e che, come vi abbiamo raccontato, hanno davvero monopolizzato il mondo delle offerte online, visto soprattutto l’eccezionale portata degli sconti.

Pensare, tuttavia, che in questo “post-Prime Day” non ci sia spazio ad altre offerte di rilievo sarebbe un errore tant’è che, proprio in mattinata, vi avevamo parlato dell’eccezionale sconto che Sony sta riservando alla sua PS5 su buona parte degli store digitali. Ebbene, parlando di offerte e di videogame, vi segnaliamo ora un’altra ottima offerta, specie qualora abbiate appena acquistato una PS5, perché sempre su Amazon, è attualmente in sconto lo splendido Elden Ring, che per la console Sony è oggi in sconto a soli 49,98€!

Certo, non è il prezzo più basso mai visto per questo splendido titolo, ma si tratta comunque di un’offerta decisamente dignitosa, nonché del prezzo migliore che si registra da diverso tempo per questo specifico gioco, ed in questa specifica edizione.

In questo modo, qualora non foste stati in possesso di una PS5, e dunque non aveste avuto ancora occasione di mettere mano a questo splendido titolo targato From Software, potrete adesso acquistare il gioco ad un prezzo davvero conveniente, approfittando dell’estate per affrontare l’enorme sfida di questo eccezionale RPG open world, la lore – come saprete – è stata creata insieme alla talentuosa penna di George R.R. Martin, ovvero il creatore dei libri che hanno fatto da base alla serie TV Game of Thrones!

Elden Ring, come tutti i titoli From Software, è un gioco che vi sfiderà e vi metterà alla prova: decisamente si tratta di un titolo ostico rispetto alla media, ma parliamo comunque di un gioco che vi offrirà anche enormi soddisfazioni, soprattutto dopo averne sviscerato le meccaniche ed averne compreso “le regole”. Parliamo, inoltre, di un titolo che non solo è ottimo in solitaria, ma che può essere giocato anche in coop assieme ad un gruppetto di altri 3 giocatori, la qual cosa potrebbe farvi comodo soprattutto qualora questo fosse il vostro primo titolo del genere in assoluto.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto, invitandovi a visitare subito la pagina del prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

