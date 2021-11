Elden Ring: Il frame rate è peggiore su next gen

Nel corso di questi giorni pochi fortunati giocatori selezionati possono provare Elden Ring, ultima opera di FromSoftware, creata da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin. Il test ha portato, ovviamente, anche alle analisi del frame rate per piattaforma e i risultati, almeno per ora, sono davvero inaspettati.

Come ben sappiamo, Elden Ring sarà disponibile per piattaforme old e next gen. Il gioco infatti venne annunciato per PlayStation 4 e Xbox One nel lontano 2019, ma arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series S e Xbox Series X, oltre che PC. Il test tecnico, disponibile solo sulle macchine Sony e Microsoft (e non Steam) ha però dimostrato come il frame rate non sia migliore su next gen, ma piuttosto sulla vecchia generazione. L’analisi è stata effettuata da Digital Foundry, che in questi giorni si sta occupando di sviscerare le varie peculiarità tecniche del nuovo videogioco di FromSoftware.

In attesa di un resoconto completo, Thomas Morgan di Eurogamer.net e Digital Foundry ha deciso dunque di pubblicare la sua analisi della beta di Elden Ring. Analisi che dimostra un dato difficilmente equivocabile: la versione PlayStation 4 Pro, eseguita in modalità retro compatibile su PS5, ha un frame rate nettamente migliore rispetto alla versione per la nuova console Sony. Come è possibile vedere dall’immagine poco più in basso, in modalità compatibilità la versione PS4 Pro raggiunge i 60 frame al secondo, mentre in Quality Mode a malapena i 50 frame al secondo. Si tratta quasi sicuramente di un problema di ottimizzazione, che verrà ovviamente sistemato poco prima dell’uscita.

A quick snapshot of our Elden Ring beta analysis. PS5 here. Seems playing the PS4 Pro version via back-compat on PS5 gets you much smoother 60fps performance than running the native PS5 app (on either mode). Still work in progress, and plenty more to come. pic.twitter.com/zkWShYkRhK — Thomas Morgan (@cataferal) November 13, 2021

Elden Ring è previsto per il 25 febbraio 2022 e questo primo (ed unico?) test destinato ad alcuni fortunati giocatori saprà fornire indicazioni piuttosto chiare al team di sviluppo per sistemare bug, glitch e ovviamente questa instabilità nel frame rate. Se non avete avuto accesso al test, vi invitiamo a visionare la nostra anteprima, che è disponibile a questo indirizzo.