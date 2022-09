Tutti ormai sanno quanto le ambientazioni di Elden Ring sappiano restituire scorci meravigliosi e suggestivi. Tuttavia, quando ci fermiamo ad ammirare i paesaggi che ci circondano, spesso finiamo per venire brutalmente uccisi da qualsiasi tipo di creatura ripugnante. Proprio per farci godere la propria creazione senza questo pericolo, FromSoftware ha deciso di realizzare ben due artbook dalle dimensioni decisamente generose.

Elden Ring

I artbook, ciascuno dal costo di $31, saranno composti da circa 400 pagine a testa, per una dimensione complessiva che, sicuramente, sarà piuttosto generosa. Come segnalato da PC Gamer, inoltre, il primo volume per l’artbook di Elden Ring mostrerà i disegni relativi a luoghi, NPC e armature. Il secondo volume, invece, conterrà quelli di nemici, armi e oggetti. Inoltre, sarà presente anche una versione speciale, l’Ultra Edition, che conterrà una confezione decorata per i due volumi e un concept art incorniciato dedicato a Godfrey. Questa edizione costerà circa $125.

Tuttavia, non è chiaro se questi artbook conterranno o meno interviste al team di FromSoftware come accaduto nei titoli precedenti. Si tratterebbe certamente di un’aggiunta interessante, dal momento che potremmo avere una panoramica migliore sul processo creativo di Myazaki e del suo team. Le possibilità che ciò accada sono piuttosto alte se ci basiamo sui titoli di From precedenti a Elden Ring.

Elden Ring

Al momento della scrittura, l’uscita di questi artbook per Elden Ring è prevista soltanto per il mercato giapponese. La data prevista è quella del 30 novembre 2022 e non ci sono, al momento, informazioni relative ad un possibile lancio sul mercato europeo. Tuttavia, stando ai trascorsi di FromSoftware, un’uscita fuori dal mercato asiatico è pressoché scontata, non resta che aspettare la conferma. Infine, lo studio giapponese è stato recentemente protagonista di un investimento da parte di Sony e Tencent. Le due società hanno ottenuto circa il 30% delle quote di From, aprendo risvolti interessanti sul futuro del team.