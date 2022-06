Nei mesi trascorsi dal suo lancio, Elden Ring è riuscito ad affascinare molti giocatori. Dai, suoi paesaggi ampi e dettagliati, alle sue intense meccaniche di combattimento, fino ai suoi combattimenti contro i boss, il titolo di From Software ha molto da offrire in termini di sfide e difficoltà, anche grazie alle mod. Tuttavia, il pluripremiato musicista Post Malone ha recentemente spiegato perché non riesce a giocare il titolo ascoltando la sua colonna sonora.

Elden Ring

Non è un segreto che Post Malone sia un grande appassionato di videogiochi, con la società Pokémon che ha persino organizzato un concerto virtuale di Post Malone per il Pokémon Day nel febbraio 2021. Il rapper ha spesso citato giochi come Skyrim e Guitar Hero e ha recentemente preso in mano Elden Ring. Tuttavia, in una recente intervista su Hot Ones Post Malone spiega perché non riesce a giocare il titolo con la musica nonostante lo apprezzi. Secondo Post Malone, infatti, la musica aggiunge un ulteriore grado di intensità a una situazione già impegnativa, al punto che ha persino detto di aver dovuto abbandonare il gioco per calmarsi con una sigaretta.

Post Malone ha inoltre affermato che rievoca dei canti demoniaci riesce a distruggerlo. In verità, Post Malone non ha tutti i torti quando si tratta del significato e dell’intensità di alcuni dei brani di Elden Ring. Ad esempio, la canzone dei Godskin Apostles tradotta dal latino ha un testo decisamente inquietante. Inoltre, FromSoftware, cura moltissimo le sue colonne sonore che si rivelano spesso angoscianti come avviene in tutti i loro titoli.

In ogni caso, è interessante ascoltare il punto di vista di Post Malone su Elden Ring, soprattutto per quanto riguarda la musica del gioco. Serve a ricordare che i videogiochi sono esperienze individuali e ogni giocatore ha la possibilità di assimilare qualcosa di diverso dalla propria esperienza di gioco. Inoltre, le affermazioni dell’artista vanno a valorizzare il lavoro svolto dagli sviluppatori nella realizzazione del titolo che riesce ad incutere angoscia anche dalla sua musica.