Elden Ring: l’attesa sta per finire, abbiamo una data?

Da quando From Software ha sbancato con Dark Souls, il team giapponese è subito diventato uno degli studi più amati e seguiti da una grandissima fetta di giocatori. Nel tempo From non si è minimamente adagiata sugli allori del proprio successo, ma ha continuato a sfornare sequel e nuove IP in continuazione. Ad oggi, però, dopo il primo annuncio di Elden Ring il team nipponico è sparito dalle scene, lasciandoci orfani di informazioni sul prossimo grande titolo in lavorazione.

Ora, a distanza di qualche mese dai leak che hanno scombussolato la rete, lo stesso world wide web ha partorito una nuova informazione che sta facendo incuriosire parecchio tutti gli appassionati dei titoli From Software. La smania di ricevere nuove informazioni, magari accompagnate da un primo sguardo al gameplay di Elden Ring è ai livelli massimi, e a quanto pare, sembra che ci sia una data da segnare sul calendario per assistere a qualche corposa novità a riguardo.

Quel che è accaduto nelle scorse ore riguarda l’apparizione di una data relativa al Worldwide Reveal dedicato a Elden Ring; con lo show che dovrebbe andare in onda il prossimo 14 giugno. Parliamo sempre di supposizioni dato che nulla di ciò arriva dagli sviluppatori, ma tra le tante voci di corridoio apparse in rete in passato questa potrebbe essere una delle più credibili, proprio perchè in quel periodo ci sarà l’E3 2021, e Bandai Namco ha già confermato la sua presenza alla fiera.

(Leaked) Elden Ring Worldwide Reveal Trailer will be shown on Monday June 14th 👀🧂 Source:https://t.co/gd6KDhIcyy pic.twitter.com/5ncLIHiFtt — Idle Sloth (@IdleSloth84) April 25, 2021

Come al solito, però, data la mancanza di conferme ufficiali, per il momento vi consigliamo di prendere questa informazione con le dovute attenzioni. Che Elden Ring si possa mostrare molto presto è una possibilità abbastanza concreta, ma ad oggi non abbiamo ancora una data certa. Non ci rimane che incrociare le dita e attendere con pazienza.