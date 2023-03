Per celebrare il primo anno di Elden Ring, Bandai Namco ha pubblicato una infografica decisamente interessante, che ci ha permesso di dare uno sguardo ai numeri del gioco. No, niente vendite, per quelle abbiamo già dato nel 2022, quando il titolo ha debuttato su console e PC. I numeri divulgati dal publisher in realtà riguardano solamente le morti dei giocatori, con tanto di conferma ufficiale: Malenia è davvero difficile da battere.

Per un anno intero i giocatori hanno prodotto meme sulla difficoltà del boss di Elden Ring, ma ora con i numeri nero su bianco abbiamo l’ufficialità. Considerando solamente le boss fight, Malenia ha prodotto 329 milioni di morti, un numero più o meno molto simile all’intera popolazione degli Stati Uniti d’America. Al secondo posto troviamo margit, con 281 milioni di morti, mentre la Sentinella si colloca al terzo posto.

In totale sono state registrare più di 9 miliardi di morti nell’Interregno. Solamente il 2% è stato causato dai giocatori, mentre il 14% è dovuto dalle cadute. La fetta più grande è ovviamente destinata a nemici e NPC, che hanno ucciso per un totale del 69%. L’infografica è comunque decisamente interessante e se volete saperne di più in merito, vi invitiamo a visitare questo indirizzo, dove troverete tantissimi altri dati in merito.

Come accennavamo in apertura, Elden Ring è disponibile dalla fine di febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Se ancora non l’avete fatto, potete acquistare la vostra copia su Amazon. Infine, vi ricordiamo che nel corso delle ultime settimane FromSoftware ha ufficializzato una prima (e per ora ultima) espansione per il gioco. Per saperne di più vi invitiamo a visitare questo indirizzo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

