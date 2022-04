Qualche settimana fa i giocatori di Elden Ring si sono trovati una nuova gatta da pelare dopo che FromSoftware aveva pubblicato un aggiornamento per il gioco. Sappiamo benissimo come il titolo open world nasconda al suo interno una serie di boss molto impegnativi da affrontare, e uno dei più temibili è senza ombra di dubbio Malenia la Spada di Miquella. L’ultimo update rendeva tale boss ancora più devastante, ma ora il team nipponico ha fatto un favore a tutti coloro che stavano trovando eccessive difficoltà con Malenia.

Tutto questo sta accadendo proprio in queste ore, dopo che FromSoftware ha annunciato di aver rilasciato un nuovo importante update per Elden Ring. Con l’aggiornamento in questione è stata pubblicata anche la consueta patch note che ci illustra in breve quelli che sono tutti i cambiamenti e i nerf attuati all’interno dell’interregno. In generale sono stati sistemati alcuni bug e alcuni testi a schermo, ma non solo.

Oltre a queste correzioni c’è da sottolineate la presenza di un cambiamento molto importante alla boss fight di Malenia. Prima di questo aggiornamento la temibile boss di Elden Ring si curava molto frequentemente, rendendo il combattimento molto più ostico di quanto lo era originariamente. Ora, fortunatamente, questa situazione è stata corretta, dato che è stato rimosso il depotenziamento alla Lacrima Cerulea Nascosta.

A hotfix patch for #ELDENRING is available today. Please update your game to version 1.04.1 in order to use multiplayer features. A list of changes is available here: https://t.co/lWA3ucUwLp — ELDEN RING (@ELDENRING) April 27, 2022

Infine, FromSoftware conferma come tutto il team si impegnerà nell’aggiornare il gioco anche in futuro, per permettere agli utenti di godere di un’esperienza sempre più pulita ed entusiasmante.