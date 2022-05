Di Elden Ring ne abbiamo parlato e discusso in lungo e in largo. Sono passati diversi mesi dal lancio del gioco e ormai il grande entusiasmo dato dalla scoperta del gioco sta venendo sempre meno all’interno della community di appassionati. Parliamo comunque di uno dei fenomeni videoludici più forti del 2022, e di tanto in tanto le attenzioni di pubblico e stampa tornano a calcare i campi di battaglia dell’interregno From Software.

A tornare a parlare di Elden Ring di recente è stato proprio Hidetaka Miyazaki, il game director del gioco parecchio acclamato dagli appassionati. È stata la redazione di Xbox Wire Japan ad avere l’occasione di scambiare quattro chiacchiere con Miyazaki: il quale ha svelato un dettaglio molto personale sul gioco. Il director del nuovo souls like open world, infatti, ha svelato le sue preferenze sui boss presenti all’interno dell’interregno.

Il game designer nipponico ci ha dato una sua top 3 sui boss di Elden Ring, svelando come il suo preferito è Radahn, seguito da Godrick e Rykard. “Radahn è affascinante come personaggio e mi piacciono anche le circostanze del Radahn Festival”, queste le motivazioni che hanno spinto il game director a preferire questo colossale boss presente in Elden Ring.

Hidetaka Miyazaki told Xbox Wire Japan that his favorite boss in ELDEN RING is Radahn, followed by Godrick & Rykard

"He is fascinating as a character, and I also like the circumstances of the Radahn Festival."https://t.co/wv36OAzt1N pic.twitter.com/JqX8h4agJB

— Nibel (@Nibellion) May 26, 2022