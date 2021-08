Elden Ring non sarà doppiato in Italiano, lo conferma di Bandai Namco

Direttamente dalla pagina Steam italiana di Elden Ring veniamo a sapere alcuni interessanti dettagli aggiuntivi sull’attesa opera di FromSoftware e Bandai Namco. Scopriamo prima di tutto che sarà un gioco “difficile“, sebbene la cosa non sorprenda affatto, ma a lasciare dubbiosi alcuni appassionati è un’informazione riguardante il processo di localizzazione: veniamo così a sapere che Elden Ring non sarà doppiato in italiano, al contrario del precedente Sekiro: Shadows Die Twice.

Difficile dire perché il publisher e lo sviluppatore abbiano preso questa decisione, costringendo i giocatori italiani ad accontentarsi del doppiaggio delle voci in inglese e della classica traduzione dei sottotitoli e dell’interfaccia in italiano. Probabilmente Bandai Namco avrà decretato che per questa particolare produzione non è necessario investire dei fondi per il doppiaggio, limitando il team di localizzazione a trasporre i testi in lingua nostrana.

Si tratterebbe comunque di una strana motivazione, soprattutto perché il precedente Sekiro: Shadows Die Twice era completamente doppiato in italiano, con delle voci anche rispettabili. C’è quindi la possibilità che i doppiatori dei personaggi di Elden Ring abbiano un valore particolare, che abbia convinto il grande publisher a mantenere le loro voci anche nelle altre regioni. In ogni caso, è davvero un peccato data la grande attesa che gli appassionati del genere ripongono nel titolo.

Ricordiamo infatti come, dopo moltissima anticipazione e attesa da parte degli appassionati delle opere di From Software, Elden Ring è stato finalmente svelato durante il Summer Game Fest 2021, con lo stupore di tutti gli amanti del genere. La produzione firmata Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin si mostrò con un primo gameplay trailer e una data di lancio, attesissima dai fan: Elden Ring sarà rilasciato il 21 gennaio 2021 su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Se siete interessati a scoprire di più, vi lasciamo la nostra anteprima.