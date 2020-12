Elden Ring: novità nel 2021? From Software stuzzica i fan

Mancano ormai una manciata di giorni e potremo salutare questo 2020. Un anno sicuramente non semplice ma che è riuscito a regalarci perle videoludiche incredibile. Di questa lista però non vi è traccia di Elden Ring che, ancora oggi, si trova all’interno di una fitta nebbia. Nonostante l’opera abbia vinto un premio agli scorsi Game Awards, sappiamo ancora ben poco dal nuovo titolo targato From Software ma, in queste ore, un tweet ha stuzzicato il pubblico.

Yasuhiro Kitao di From Software ha colto l’occasione augurando a tutti i videogiocatori di prendersi cura di sé stessi in questo periodo difficile invitando, successivamente, di rimanere sintonizzati nel corso del 2021 per novità importanti. Di fatto Kitao ha confermato quei rumor che vedevano Elden Ring come protagonista del prossimo anno, un’opera sulla carta estremamente ambiziosa in collaborazione con George R.R. Martin, scrittore de Le Cronache del Fuoco e del Ghiaccio.

It seems the world might not be mended for a while yet, but please take care of yourselves and enjoy the New Year in good spirits and good health. See you in 2021. — FROMSOFTWARE/Kitao (@YasuhiroKitao) December 30, 2020

I nostri più sinceri ringraziamenti vanno a coloro che hanno votato Elden Ring durante gli scorsi Game Awards. Ringraziamo inoltre coloro che giocano ed apprezzano le nostre opere e che continuano a a mantenerci su standard elevati. Prendetevi cura di voi stessi e godetevi il nuovo anno di buona salute ed umore. Ci vediamo nel 2021.

Inutile dirlo, ma quest’ultima frase ha chiarito che finalmente nel 2021 potremo vedere finalmente qualcosa di più riguardante questo misterioso progetto. Molti hanno risposto al tweet in questione chiedendo del perché di questi ritardi, altri invece hanno ricordato la situazione “Cyberpunk 2077”. Insomma, Elden Ring rimane un progetto attesissimo da pubblico e critica ed onestamente non vediamo l’ora di scoprire qualcosa di più a riguardo. Ricordiamo infine che il titolo è in programma per PC, PS4 e Xbox One ma molto probabilmente queste ultime due versioni potrebbero essere cancellate in modo da poter sfruttare al meglio le due nuove console next gen, rilasciate da pochi mesi. Del resto, lo stesso Cyberpunk 2077 ha subito sulla propria pelle l’ira di tutti i fan per questa discutibile scelta, il che ha probabilmente dato dei ripensamenti a chi stava programmando uscite cross gen.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di scoprire qualcosa di più su Elden Ring? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative a questo nuovo progetto nelle mani di From Software.